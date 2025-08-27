Les VPN (réseaux privés virtuels) sont devenus des outils incontournables pour renforcer sa sécurité en ligne. Leur rôle : crypter la connexion entre un appareil et Internet afin de rendre les données illisibles pour des tiers (fournisseurs d’accès, pirates, agences de surveillance). Ils permettent aussi de masquer l’adresse IP, ce qui complique le suivi publicitaire ou gouvernemental.
En 2025, alors que les cyberattaques ciblées se multiplient et que le streaming transfrontalier séduit des millions d’utilisateurs, le marché des VPN est en pleine expansion. Parmi les services les plus connus, on retrouve NordVPN, Surfshark, Proton VPN ou encore CyberGhost, chacun avec ses spécificités.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Que vaut CyberGhost face à la concurrence ?
CyberGhost, élu meilleur VPN 2025 par Clubic, se positionne comme une solution grand public, simple à utiliser et riche en serveurs (plus de 11 000 répartis dans 100 pays). Contrairement à Proton VPN, qui met l’accent sur l’open source et l’audit indépendant, CyberGhost privilégie la facilité d’accès au streaming et la rapidité de connexion. NordVPN, de son côté, mise sur la technologie maison NordLynx et une forte communication autour de la sécurité. Surfshark séduit par son offre illimitée d’appareils connectés. CyberGhost attire avant tout ceux qui cherchent un VPN polyvalent, capable de combiner sécurité, vitesse et déblocage des contenus.
Pourquoi choisir CyberGhost pour cette rentrée ?
Noté 9,8/10 dans son test sur Clubic, CyberGhost VPN réunit les principales fonctionnalités techniques suivantes :
- Chiffrement AES 256 bits : ce standard est utilisé par les banques et les agences gouvernementales. Concrètement, même si un pirate interceptait vos données, elles seraient inutilisables sans la clé de déchiffrement.
- Politique zéro logs : cela signifie que le fournisseur ne conserve pas d’historique de vos activités en ligne. Attention toutefois : tous les VPN ne définissent pas “zéro log” de la même manière. Chez CyberGhost, les informations sensibles (sites visités, recherches, téléchargements) ne sont pas enregistrées.
- Kill Switch : une fonction qui coupe immédiatement Internet si la connexion VPN se déconnecte. Cela évite qu’un utilisateur soit exposé sans le savoir.
Pour quels usages, un VPN est "vraiment utile" ?
Les 4 usages les plus courants d'un VPN comme CyberGhost :
- Streaming : accéder aux catalogues étrangers de Netflix, Disney+, Prime Video…
- Télétravail : sécuriser les connexions aux outils professionnels et protéger les échanges sensibles.
- Vie privée : limiter la collecte de données par les sites et les annonceurs.
- Voyages : se connecter en toute sécurité sur des Wi-Fi publics (cafés, hôtels, aéroports).
Faut-il craquer pour l'offre de rentrée de CyberGhost ?
En plus de ses atouts techniques, CyberGhost attire l’attention par une offre de rentrée particulièrement agressive :
L’inscription se fait en quelques clics : création de compte, choix de l’offre, téléchargement de l’application. CyberGhost peut ensuite être activé sur jusqu’à 7 appareils en simultané, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de smartphones ou de Smart TV.
Si vous cherchez un VPN orienté simplicité, rapidité et streaming, CyberGhost est un choix solide, d’autant plus avec cette offre très compétitive. En revanche, pour ceux qui placent la transparence open source ou l’audit indépendant comme priorité absolue, Proton VPN peut être une alternative.