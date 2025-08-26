La rentrée 2025 approche, et s'il serait certainement très agréable de passer encore quelques jours les pieds dans le sable, rien n'empêche d'anticiper l'année à venir sur le plan de cybersécurité. En effet, les virus n'ont pas pris de congés, et la bonne idée du moment est d'équiper vos appareils avec une solution dédiée.
Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une solution de cybersécurité simple à prendre en main et relativement peu onéreuse, Surfshark a certainement le logiciel qu'il vous faut pour lutter contre les malwares.
Et pour cause, cet antivirus se concentre sur l'essentiel, à savoir vous protéger de potentielles menaces en ligne. En guise de synthèse, dans cet article, vous pourrez non seulement en apprendre davantage sur les caractéristiques et fonctionnalités de Surfshark Antivirus, mais aussi l'abonnement disponible en ce moment pour vous équiper à petit prix.
Les points forts de Surfshark Antivirus :
- Jusqu'à 5 appareils simultanément connectés
- Equipe ordinateur (macOS, Windows) et smartphone (Android)
- Bien noté par AV-Test
Misez sur la cybersécurité avec l'antivirus Surfshark
Une solution centrée sur l'essentiel et facile à prendre en main
On ne présente plus Surfshark pour son réseau virtuel privé (VPN), lancé en 2018, et qui fait partie des meilleures solutions du marché dans sa catégorie depuis de longues années. Mais si la cyberconfidentialité est un pan indéniable de la cybersécurité, un VPN ne vous protège pas, à proprement dit, contre les virus.
Pour allier l'utile à l'agréable, Surfshark propose également une suite tout en un, comprenant un antivirus et un VPN, au sein de la solution Surfshark One.
Et pour celles et ceux qui veulent tout simplement équiper leurs appareils connectés du quotidien avec une solution antivirus, Surfshark a aussi ce qu'il vous faut en boutique. Bonne nouvelle s'il en est, ce logiciel est vraiment efficace face aux menaces en ligne.
Comme à son habitude, Surfshark soigne son interface et propose un produit intuitif, en somme, facile à prendre en main. Cela, même si l'informatique n'était pas votre matière préférée durant votre cursus scolaire, ou que vous n'y trouvez toujours (pas) grand intérêt.
Que ce soit sous macOS comme Windows, côté ordinateur, ou Android concernant le smartphone, Surfshark développe une application avec des menus clairs, des fonctionnalités explicites et, nous y viendrons, une possibilité d'adapter les paramètres proposés à votre besoin, sans que votre antivirus ne devienne une véritable usine à gaz.
Et, concrètement, qu'est-ce que cela donne du côté de la lutte contre les menaces en ligne ? Eprouvé par l'organisme indépendant AV-Test, qui fait figure de référence parmi les références dans son milieu, Surfshark Antivirus obtient de très bonnes notes lors de sa mise à l'essai.
En juin 2025, Surfshark Antivirus décroche les mentions suivantes dans les 3 catégories proposées par AV-Test, à savoir, un 6/6 en Protection, un 5,5/6 en Performance, et un 5,5/6 en Utilisation.
Du côté des malwares, il y a donc du souci à se faire pour ces derniers, s'ils doivent tenter de défier Surfshark Antivirus. Et cela est une bonne nouvelle pour vous car, en cette rentrée 2025, que ce soit pour les petits comme les grands, il y a bien autre chose à faire que de pourchasser un virus sur votre appareil connecté.
Surfshark Antivirus protège aussi votre smartphone
La solution de cybersécurité Surfshark Antivirus comprend, tout d'abord, une Protection en temps réel. Celle-ci veille ainsi, 24/24, 7/7, à ce qu'aucun malware ne tente de forcer l'accès à votre ordinateur. Vous pouvez donc naviguer sur Internet l'esprit léger en compagnie de Surfshark Antivirus.
Parmi les menaces en ligne les plus insidieuses, le logiciel espion, ou spyware en anglais, est en bonne place.
Comme son nom l'indique, ce programme malveillant, une fois installé sur votre ordinateur, smartphone ou autre appareil connecté, tente d'épier votre activité, à votre insu, pour le compte d'un pirate en ligne. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce virus n'est pas le plus facile à détecter.
Surfshark Antivirus applique donc, en conséquence, une couche de sécurité supplémentaire à destination de votre webcam. La fonctionnalité de protection vous alerte instantanément si une application, ou tout autre logiciel, tente d'utiliser votre webcam sans votre autorisation.
Ensuite, libre à vous de bloquer, ou non, l'accès non autorisé. Vous gardez ainsi la main pendant que Surfshark veille à votre cybersécurité.
Bon point également, Surfshark Antivirus est mesure d'équiper votre smartphone sous Android. La lutte contre les malwares ne se limite donc pas au traditionnel ordinateur, ce qui est une bonne nouvelle tant les usages de nos smartphones se sont démultipliés, et l'avidité des pirates en ligne en conséquence.
- moodEssai 30 jours
- devices10 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Une solution adaptable à votre besoin
Prenez en main les paramètres, même si vous êtes néophyte
Concernant le quotidien, Surfshark Antivirus vous permet de lancer des analyses rapides, à affiner en fonction de votre besoin. Ainsi, vous pouvez demander à votre solution d'analyser un dossier en particulier, ou encore votre disque dur, par exemple.
Si vous êtes pressé, il est aussi possible de définir une analyse à la minute prêt. En somme, même si Surfshark vous guide pour vous faire gagner du temps, vous gardez pleinement la main.
Lorsque vous téléchargez un fichier, Surfshark Antivirus passe également ce dernier au peigne fin pour être sûr qu'il ne contienne pas de malware.
Face à un type de menace particulièrement dangereux, la faille dite zero day, Surfshark n'est pas en reste. De fait, comme son nom l'indique, il s'agit d'une faille de cybersécurité nouvelle, contre laquelle un patch potentiel n'a pas encore été déployé.
Car une mise à jour régulière de Cloud Protect, toutes les 3 heures, Surfshark Antivirus veille pour dénicher ce type d'attaque et vous en protéger au mieux.
Une offre idéale pour tous les budgets
Surfshark tente de faire au mieux pour vous proposer un antivirus efficace, peu gourmand pour les ressources de votre ordinateur, comme de votre smartphone.
Bonne nouvelle, le rapport qualité/prix est d'autant plus au rendez-vous, avec la possibilité de connecter jusqu'à 5 appareils simultanément avec un seul plan d'abonnement.
Nous vous rappelons que Surfshark Antivirus équipe aussi bien un ordinateur sous macOS, comme Windows, qu'un smartphone sous Android.
Et, du côté de la souscription, vous pouvez compter sur une offre de 12 mois, à partir de seulement 2,99€/mois. Soit moins de 0,60€ par mois et par appareil connecté si vous en équipez 5.
Notez que la TVA peut s'appliquer selon l'endroit où vous résidez. Le service client de Surfshark reste disponible par chat comme par mail, 24h/24, 7j/7, et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours reste à votre main.
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Manque quelques fonctionnalités pour en faire une suite de sécurité complète
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré