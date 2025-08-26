On ne présente plus Surfshark pour son réseau virtuel privé (VPN), lancé en 2018, et qui fait partie des meilleures solutions du marché dans sa catégorie depuis de longues années. Mais si la cyberconfidentialité est un pan indéniable de la cybersécurité, un VPN ne vous protège pas, à proprement dit, contre les virus.

Pour allier l'utile à l'agréable, Surfshark propose également une suite tout en un, comprenant un antivirus et un VPN, au sein de la solution Surfshark One.

Et pour celles et ceux qui veulent tout simplement équiper leurs appareils connectés du quotidien avec une solution antivirus, Surfshark a aussi ce qu'il vous faut en boutique. Bonne nouvelle s'il en est, ce logiciel est vraiment efficace face aux menaces en ligne.

Comme à son habitude, Surfshark soigne son interface et propose un produit intuitif, en somme, facile à prendre en main. Cela, même si l'informatique n'était pas votre matière préférée durant votre cursus scolaire, ou que vous n'y trouvez toujours (pas) grand intérêt.

Que ce soit sous macOS comme Windows, côté ordinateur, ou Android concernant le smartphone, Surfshark développe une application avec des menus clairs, des fonctionnalités explicites et, nous y viendrons, une possibilité d'adapter les paramètres proposés à votre besoin, sans que votre antivirus ne devienne une véritable usine à gaz.