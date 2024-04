Cette suite de cybersécurité est disponible à bon prix, testez-là maintenant !

1 Promesse 100 % contre les virus : Pour pouvoir en bénéficier, vous devez disposer d'un abonnement éligible avec renouvellement automatique. Si un expert ne parvient pas à supprimer le virus de votre appareil, vous aurez droit à un remboursement basé sur le montant réel payé pour la période actuelle de votre abonnement Norton éligible. Si vous disposez d'une offre groupée (abonnement éligible Norton acheté avec une autre offre Norton ou une offre d'un tiers), votre remboursement sera limité au prix de vente conseillé de votre abonnement éligible pour la période en cours, et ne pourra dépasser le prix total payé pour l'offre groupée. Tout remboursement sera net de toute remise ou tout remboursement reçu et n'inclura pas les frais d'envoi, de manutention ni les taxes applicables, sauf dans certains États et pays où les frais d'envoi, de manutention et les taxes sont remboursables. Le remboursement ne s'applique pas aux dommages occasionnés par d'éventuels virus. Consultez Norton.com/garantie pour plus d'informations.

2 Les fonctionnalités SafeCam et de Sauvegarde cloud sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).