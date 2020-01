Razer : le fabricant dans la course pour une licence bancaire à Singapour

Razer imagine une banque en ligne pour les « millenials »



L'entreprise souhaite se diversifier dans les services et augmenter ses marges



Source : Bloomberg

Razer est plus connu pour ses accessoires gaming que pour ses activités bancaires, mais l'entreprise propose depuis plusieurs mois Razer Pay, un système de paiement mobile accessible à Singapour et en Malaisie.Le constructeur souhaite se développer encore plus fortement sur le secteur bancaire et s'associe à différents investisseurs pour obtenir une licence bancaire à Singapour, qui souhaite dynamiser le secteur en autorisant l'introduction de nouveaux acteurs venus des nouvelles technologies. Le groupe chinois Tencent a par exemple déjà obtenu sa licence.L'objectif pour le constructeur est le lancement de Razer Youth Bank, une banque mobile tournée vers une clientèle entre 12 et 35 ans. «», indique Lee Li Meng, le directeur de la stratégie de Razer et désormais président de Razer Fintech, la structure qui chapeaute les activités bancaires du groupe.L'offre proposerait un compte bancaire et un moyen de paiement, mais également des offres de crédit à la consommation et d'assurance, accessibles depuis son smartphone. La banque serait aussi intégrée aux autres activités de paiement de Razer. «», ajoute fièrement Lee Li Meng.Razer a de grandes ambitions pour son offre bancaire qu'elle compte déployer à l'échelle mondiale. La société réduirait ainsi sa dépendance aux ventes de périphériques et peut compter sur un parc de 70 millions d'utilisateurs à qui elle pourra présenter directement ses produits financiers.