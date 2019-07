Pour séduire les jeunes et concurrencer N26, La Poste lance Ma French Bank

© Ma French Bank

Ma French Bank vise un million de clients en 2025

À quoi ressemble l'offre de Ma French Bank ?

L'ambition deest claire : rajeunir sa clientèle. Et pour ce faire,tente de s'approprier les codes de son cœur de cible. Compte Instagram , chaîneet bilinguisme à l'appui.De l'aveu de Rémy Weber, président de, son entreprise est «». Une accélération telle que cette nouvelle filière vise le million de clients avant 2025.Et comment séduire les jeunes avec un produit aussi peu sexy qu'un compte en banque ? En leur proposant une application innovante, des frais réduits à l'étranger et une carte gratuite ? Insuffisant, à en croire le compte Instagram dequi, depuis mai dernier, tente de rameuter sa future clientèle à grand renfort de GIF et de «».Actif depuis mai dernier, le compte Instagram de Ma French Bank déploie une ligne éditoriale colorée, affichant des classiques de la peinture légendée par un mélange maladroit de français et d'anglais puisque, c'est bien connu, le jeune d'aujourd'hui est anglophone.Aussi maladroite semble être la communication de, son offre apparaît comme plutôt solide. Parfaitement en phase avec ses principaux concurrents que sontou encoredans l'Hexagone,coche sur son site toutes les cases susceptibles d'attirer une clientèle jeune et dynamique.Ouverture et administration du compte depuis une, absence de frais à l'étranger, compatibilité avec, création de cagnottes etentre amis... Tout y est, y compris un service d'assistance téléphonique, et l'assurance de trouver une oreille attentive, en cas de problème, en bureau de Poste.Seule ombre apparente au tableau :. De quoi refroidir à coup sûr celles et ceux qui ne cherchent en une banque mobile qu'un compte secondaire et sans frais pour leurs déplacements à l'étranger.