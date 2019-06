Implantée dans 24 pays, la néobanque N26 revendique 3,5 millions de clients

© N26

N26 vise les États-Unis et le Brésil

Plus de 400 transactions par minute réalisées par N26

séduit grâce à son interface simple et ses frais réduits, surtout à l'étranger. Des arguments de poids qui lui ont apporté. Avec 3,5 millions de clients à son actif, N26 reste cependant derrière sa rivale Revolut , qui revendique 5 millions d'adhérents.Désormais implantée dans 24 pays d'Europe, laallemande ne cache pas ses ambitions d'expansion.Prochainement,déplacera ses pions aux. De quoi faire exploser le compteur de clients au cours des prochains mois. Seulement, de son propre aveu, la néobanque n'est pas encore prête et souhaite se donner le temps nécessaire pour s'insérer de la meilleure des manières sur ces nouveaux marchés.Aussi réjouissantes soient ces nouvelles pour le conseil d'administration de l'entreprise, elles ne donnent pas réellement à voir l'ampleur qu'a pris N26 sur l'échiquier bancaire mondial.N26 gère actuellement un volume mensuel de, ce qui représente quelque 400 transactions par minute.Des chiffres impressionnants et une croissance encourageante pour l'entreprise qui emploie aujourd'huià Berlin, Barcelone, Vienne, New-York et Sao Paulo.