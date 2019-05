La Poste dévoile Jaab, un porte-monnaie connecté pour les enfants

Jaab, ou le paiement sans contact pour les enfants

Plus pratique que la monnaie ?

Selon, Jaab remplace la petite monnaie par un objet simple et sécurisé, adapté à l'usage et à l'univers des jeunes.Les équipes qui ont développé la solution de paiementsont convaincues que les prochaines générations ne connaîtront pas la monnaie. C'est pourquoi ils ont mis au point ce petit objet à la fois simple et sécurisé, qui vaSelon le Groupe La Poste et les concepteurs : «».Jaab est entièrement, il tient dans la main, se glisse dans la poche, dans la trousse ou dans un sac. Bien sûr,. Les concepteurs précisent qu'il est tout à fait possible de le configurer selon une zone délimitée (ville, quartier...) ou encore un ensemble de magasins choisis.Concrètement, l'enfant peut tout à fait utiliser Jaab pour effectuer un paiement dans une boulangerie, directement sur le terminal de paiement, via le sans contact. Les parents reçoivent alorsavec le montant, le lieu et l'heure du paiement. De cette manière, les enfants n'ont plus besoin de demander de la monnaie et les parents peuvent suivre l'évolution de leurs paiements.Les équipes à l'origine de Jaab songent déjà à de nouvelles options d'utilisation. Ainsi, à l'avenir, on peut imaginer que Jaab devienne aussi(transports, cantine, espaces culturels...). Il pourrait aussi s'adresser à d'autres populations qui rencontrent des difficultés à utiliser de la monnaie.