Orange Cash, c’est fini : fermeture du service programmée en novembre

Crédits : Orange

Orange Cash ferme ses portes

Via : Mac4Ever

Il est d'ores et déjà impossible d'effectuer une nouvelle souscription au service, et Orange a mis en place une cellule permettant de demander le remboursement des encours.Novateur lors de sa sortie en 2016, le service proposé par Orange a subi le poids des années et - surtout - l'arrivée massive des banques traditionnelles et en ligne compatibles avec Apple Pay.Le concept était simple : Orange Cash se substituait à votre carte bancaire en pouvant être ajoutée à Apple Wallet et,. Même constat du côté d'Android qui a vu cette année débarquer Google Pay et Samsung Pay.Désormais supporté par plus de 26 banques dans l'Hexagone, le service de m-paiement d'Apple semble pouvoir se passer du concours d'Orange. L'entreprise française n'a pas encore communiqué sur la fermeture d'Orange Cash, mais affiche clairement sur sa page d'accueil les modalités de remboursement de son solde.