Soupçonnée de liens avec la Russie, la néobanque Revolut pourrait perdre sa licence bancaire en Europe

Des liens supposés entre le PDG de Revolut et la Russie ?

La banque en ligne dit agir dans le respect des procédures en applications

Source : Silicon Republic

La Lituanie voit d'un mauvais œil les liens entre Nikolay Storonsky, le PDG de Revolut, et l'Etat russe.Revolut a obtenu une licence en Lituanie, pays membre de l'Union européenne qui a mis beaucoup d'énergie à accueillir les entreprises proposant des services financiers en ligne. Le gouvernement lituanien a mis en place des procédures simplifiées (et légales !) d'obtention de ces licences, ce dont a profité Revolut pour accélérer son déploiement.Seulement, le parlement lituanien s'inquiète à présent des liens entre le PDG Nikolay Storonsky et leet s'apprête à débattre du sujet. Les députés pourraient demander à une commission indépendante de déterminer la nature exacte de ces rapports et, s'il était avéré qu'ils ne sont pas «», de retirer la licence bancaire européenne.Cependant, les raisons de tels soupçons peuvent sembler légères. Né en Russie, Nikolay Storonsky est le fils d'un cadre dirigeant de l'entreprise Gazprom, dont l'Etat russe est actionnaire à plus de 50%. Et ce serait cette proximité apparente entre entre Revolut et le Kremlin qui inquièterait la Lituanie - qui avait par ailleurs déjà porté des accusations similaires contre la néobanque par le passé.Revolut a immédiatement réagi à ses procédures en cours par la voie de l'un de ses porte-paroles : «». La banque en ligne a également nié toute relation avec le gouvernement russe.Le comité lituanien doit également se prononcer sur la question de la désactivation du système de vérification des transactions l'été dernier, qui pourrait avoir permis à des clients de transférer des sommes d'argent illégalement. Revolut avait à l'époque contacté Clubic pour indiquer «». Selon la banque, le système se serait au contraire montré trop zélé et aurait signalé des transactions légitimes comme suspectes, ce qui l'avait conduite à revoir son logiciel durant quelques semaines.