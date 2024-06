Avis Norton Small Business : une protection complète pour les PME

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la version entreprise de Norton n’est pas plus difficile à utiliser que celle destinée au grand public. Parfaitement adaptée à la cible des PME, Norton Small Business peut fonctionner avec ses réglages par défaut en mode entièrement automatisé. Il suffit d’installer la suite de sécurité sur les différents terminaux fixes et mobiles de l’entreprise pour bénéficier d’une protection complète contre la plupart des cybermenaces connues et encore inconnues (sans signature). Pour commencer, il faut créer ou ouvrir un compte en ligne « My Norton » puis cliquer sur « Mes appareils » pour récupérer le lien de téléchargement pour PC ou Mac. Pour installer le service sur d’autres appareils, l’éditeur propose un QR Code à scanner via la console en ligne (« Protéger un autre appareil ») ou un lien à envoyer par email ou SMS. Il est également disponible directement via les clients Windows ou Mac et les boutiques d’applications d’Android et iOS.