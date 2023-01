Face au ransomware BianLian, Avast propose son outil de décryptage gratuit

Si l'infrastructure associée à BianLian est apparue en décembre 2021, d'après les chercheurs de [redacted], c'est vers l'été 2022 que les activités du groupe se sont multipliées et que le ransomware a ainsi été détecté, comme souligné dans un rapport de Cyble publié en août 2022. BianLian possède une particularité : il est écrit en Go, un langage de programmation créé par des employés de Google et de plus en plus prisé par les opérateurs de ransomwares pour sa capacité à chiffrer rapidement les systèmes ciblés.