Sur les réseaux sociaux, certains ont soupçonné un piratage, cinq jours après la panne mondiale de Microsoft 365, qui avait privé de messagerie de nombreuses entreprises dans plus de 70 pays. Microsoft avait lui aussi relié cette panne à une intervention sur son réseau, et non à un pirate. Dans un communiqué transmis à Bloomberg, Apple dément toute attaque. « La plupart de nos systèmes sont de nouveau opérationnels après les interruptions de service survenues ce matin suite à une mise à jour interne », assure l’entreprise, qui promet de rétablir les autres « au plus vite ». En début de soirée, heure de Paris, Apple signalait encore des pannes sur sa page d’état pour iCloud Mail, iCloud.com, AppleCare et ses outils pour les entreprises et les écoles.

Le 10 novembre, iCloud Mail, Photos et la connexion au compte Apple avaient connu une première panne de près de deux heures et demie. Et on vous rapportait une panne de tous les services d'Apple en janvier dernier. Et après l’incident de Microsoft, des escrocs ont envoyé de faux e-mails qui promettaient de récupérer vos messages bloqués, et Microsoft a alerté ses clients. Si vous devez retaper votre mot de passe Apple dans les prochains jours, faites-le uniquement dans les Réglages de votre iPhone, jamais à partir d’un lien reçu par e-mail ou par SMS.

En attendant, à l'heure où on vous écrit cet article, les services touchés fonctionnent à nouveau normalement.