Retaper le mot de passe de votre compte Apple sur votre iPhone ne vous a peut-être servi à rien. Apple affirme que cette panne, ressentie jusqu’en France, vient d’une mise à jour de ses systèmes internes, et non d’une cyberattaque.
Des internautes ont signalé les premiers dysfonctionnements vers 17 h 45, heure de Paris. Apple a d’abord indiqué que tous ses services fonctionnaient, avant de reconnaître sur sa page d’état du système un problème de connexion au compte iCloud pour « tous les utilisateurs », et des pannes sur l’App Store, Apple Music et AppleCare. Puis l’entreprise a ajouté iCloud Mail, le site iCloud.com et plusieurs services destinés aux écoles et aux entreprises. Les signalements recensés par Downdetector portaient aussi sur des difficultés avec Apple Pay et l’assistance d’Apple. Et sans accès à votre compte Apple, vous ne pouvez plus vous connecter non plus aux autres services où vous utilisez cet identifiant, selon TechCrunch.
Les conseillers des Apple Store privés de leurs outils de vente
Apple n’a donné aucun détail sur la mise à jour à l’origine de la panne, mais ses salariés l’ont subie eux aussi. D’après Bloomberg, Apple a dû rétablir à la fois les systèmes de ses employés et vos services. Dans ses boutiques, les clients n’ont pas pu finaliser leurs achats.
À l’Apple Store du Marché Saint-Germain, à Paris, les conseillers ne pouvaient plus se servir des applications avec lesquelles ils encaissent les ventes et gèrent les retraits de commande, a raconté un lecteur à MacGeneration. Selon lui, toutes les boutiques françaises étaient touchées, une information que le site n’a pas pu vérifier. Les signalements concernaient aussi GSX, le logiciel avec lequel Apple gère les réparations, et l’activation des appareils. Des acheteurs d’un nouvel iPhone ont ainsi expliqué sur Reddit qu’ils ne parvenaient pas à l’activer.
Apple écarte la piste d’une cyberattaque
Sur les réseaux sociaux, certains ont soupçonné un piratage, cinq jours après la panne mondiale de Microsoft 365, qui avait privé de messagerie de nombreuses entreprises dans plus de 70 pays. Microsoft avait lui aussi relié cette panne à une intervention sur son réseau, et non à un pirate. Dans un communiqué transmis à Bloomberg, Apple dément toute attaque. « La plupart de nos systèmes sont de nouveau opérationnels après les interruptions de service survenues ce matin suite à une mise à jour interne », assure l’entreprise, qui promet de rétablir les autres « au plus vite ». En début de soirée, heure de Paris, Apple signalait encore des pannes sur sa page d’état pour iCloud Mail, iCloud.com, AppleCare et ses outils pour les entreprises et les écoles.
Le 10 novembre, iCloud Mail, Photos et la connexion au compte Apple avaient connu une première panne de près de deux heures et demie. Et on vous rapportait une panne de tous les services d'Apple en janvier dernier. Et après l’incident de Microsoft, des escrocs ont envoyé de faux e-mails qui promettaient de récupérer vos messages bloqués, et Microsoft a alerté ses clients. Si vous devez retaper votre mot de passe Apple dans les prochains jours, faites-le uniquement dans les Réglages de votre iPhone, jamais à partir d’un lien reçu par e-mail ou par SMS.
En attendant, à l'heure où on vous écrit cet article, les services touchés fonctionnent à nouveau normalement.