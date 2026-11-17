Le Black Friday doit être synonyme de bonnes affaires ! Alors voilà une offre qui mérite clairement qu’on s’y intéresse : Zendure propose jusqu’à 880 € de remise sur ses kits solaires et batteries intelligentes… Tout ce qu’il faut pour réduire vos factures d’électricité.
Faire des économies à l’achat, puis continuer à en faire sur ses factures d’électricité… Pas mal comme idée, non ?
C’est ce que propose Zendure pour le Black Friday, avec des réductions allant jusqu’à 43 % sur ses solutions de stockage d’énergie solaire. Une bonne affaire, comme on les aime, qui mérite qu’on vous en parle.
Black Friday Zendure : deux offres à ne pas manquer (jusqu’à -43 %)
La marque propose des tarifs particulièrement agressifs sur deux de ses solutions phares :
- SolarFlow 2400 AC+ à 839 € au lieu de 1 279 €, soit 440 € d’économie, avec un compteur intelligent 1CT-S offert, d’une valeur de 84,99 €.
- SolarFlow 2400 Pro + 4 panneaux solaires à 1 439 € au lieu de 2 319 €, soit 880 € d'économie, avec les supports de fixation offerts.
Dans les deux cas, l’objectif est le même : favoriser l’autoconsommation et donc alléger sa facture d’électricité. Reste à déterminer quelle option est la mieux adaptée à vos besoins :
SolarFlow 2400 AC+ : favoriser l’autoconsommation et réduire sa facture (-440 €)
Avec une batterie comme la SolarFlow 2400 AC+, il existe deux grandes façons de faire des économies sur sa facture d’électricité.
Comment réduire sa facture d’électricité avec la SolarFlow 2400 AC+ ?
Premier cas de figure : vous possédez déjà une installation solaire.
Plutôt que de laisser votre surplus de production repartir sur le réseau, vous pouvez le stocker dans la batterie pour le réutiliser au moment où vous en avez vraiment besoin. Le soir, lorsque les panneaux ne produisent plus, ou tôt le matin, avant que le soleil ne prenne le relais.
Deuxième possibilité : tirer le meilleur parti des heures creuses.
Vous rechargez la SolarFlow 2400 AC+ lorsque l’électricité coûte le moins cher, puis vous puisez dans cette réserve lorsque les tarifs remontent au cours de la journée. Cette approche est d’autant plus intéressante si votre contrat propose un vrai écart de prix entre les heures pleines et les heures creuses.
Une gestion (vraiment) intelligente de l’énergie
Mais la véritable force de la SolarFlow 2400 AC+ est sa capacité à jongler entre ces différents scénarios pour maximiser les économies.
Pour cela, elle s’appuie sur son système de gestion énergétique HEMS, épaulé par son intelligence artificielle ZENKI. Ce duo analyse les habitudes de consommation, surveille la production solaire et suit l’évolution des tarifs de l’électricité en temps réel. Cette batterie a d'ailleurs été testé par nos lecteurs, lors d'une opération Lecteurs-Testeurs.
Grâce à toutes ces données, la batterie peut déterminer automatiquement les moments les plus intéressants pour se recharger ou restituer l’énergie stockée.
Les principaux atouts de la SolarFlow 2400 AC+ :
- Une capacité de 2,4 kWh évolutive jusqu’à 16,8 kWh
- Jusqu’à 2 400 W de puissance bidirectionnelle
- Intégration simplifiée aux installations existantes grâce au courant alternatif (AC)
- Une alimentation de secours en cas de coupure (puissance de pointe de 3 600 W pendant 200 ms)
- Une gestion énergétique automatisée avec HEMS et ZENKI
SolarFlow 2400 Pro : un kit solaire complet avec panneaux et batterie (-880 €)
Lorsqu’on souhaite se lancer dans le solaire, il n’est pas toujours facile de savoir quels équipements choisir, ni comment les associer.
Si vous faites partie de ceux qui hésitent à franchir le pas, le kit SolarFlow 2400 Pro avec ses quatre panneaux solaires, est ce qu’il vous faut ! C’est une solution clé en main pour produire, stocker et consommer votre propre électricité, sans vous lancer dans une installation complexe.
Produire, stocker et consommer sa propre électricité
Ce kit peut trouver sa place dans un jardin, sur une terrasse ou sur toute surface suffisamment spacieuse et bien exposée au soleil. Autrement dit, pas besoin de se lancer dans de lourds travaux pour installer des panneaux sur le toit.
Mais ce qui distingue le SolarFlow 2400 Pro du SolarFlow 2400 AC+, avec lequel il partage la même capacité de 2,4 kWh et la même puissance de 2 400 W, ce sont ses quatre entrées MPPT. Là où l’AC+ vient se greffer sur une installation existante, déjà équipée de son propre onduleur, le 2400 Pro permet de raccorder directement les panneaux solaires, jusqu’à 750 W par entrée, soit 3 000 W au total. L’électricité qu’ils produisent arrive ainsi en courant continu jusqu’à la batterie, sans les allers-retours entre continu et alternatif qu’impose un raccordement côté AC, ce qui limite les pertes d’énergie et permet de tirer un meilleur parti de chaque kilowattheure produit.
À l’instar du SolarFlow 2400 AC+, il embarque le système intelligent HEMS et l’assistant ZENKI. Ensemble, ils optimisent automatiquement les flux d’énergie en tenant compte des habitudes de consommation, des prévisions météo et des tarifs de l'électricité.
Une installation puissante et évolutive
Le SolarFlow 2400 Pro dispose de quatre entrées MPPT indépendantes acceptant jusqu’à 3 000 W de panneaux solaires, auxquelles s’ajoutent 1 800 W via le couplage AC, soit une puissance d’entrée totale annoncée de 4 800 W.
Sa batterie offre une capacité de 2,4 kWh, extensible jusqu'à 16,8 kWh pour accompagner l’évolution des besoins.
Les principaux atouts de la SolarFlow 2400 Pro :
- Jusqu’à 4 800 W d’entrée solaire : 3000 W MPPT + 1 800 W AC ;
- Stockage : batterie intégrée de 2,4 kWh extensible jusqu'à 16,8 kWh
- Puissance AC bidirectionnelle de 2 400 W ;
- Gestion intelligente HEMS et ZENKI ;
- Un tarif Black Friday très avantageux
Une réserve d’énergie qui passe l’hiver dehors sans broncher
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin en autonomie, Zendure propose la batterie AB3000L à 659 € au lieu de 839 €, pensée pour venir compléter le SolarFlow 2400 Pro ou le SolarFlow 2400 AC+.
Chaque module ajoute 2,88 kWh aux 2,4 kWh déjà intégrés à la station, qui peut en accueillir jusqu’à cinq pour atteindre 16,8 kWh de stockage, de quoi mettre de côté une bonne partie de la production de la journée et la consommer une fois le soleil couché.
Certifiée IP65 et équipée d’un système d’auto-chauffage par temps froid, elle peut rester installée dehors toute l’année, juste à côté de la station.