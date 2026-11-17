Faire des économies à l’achat, puis continuer à en faire sur ses factures d’électricité… Pas mal comme idée, non ?

C’est ce que propose Zendure pour le Black Friday, avec des réductions allant jusqu’à 43 % sur ses solutions de stockage d’énergie solaire. Une bonne affaire, comme on les aime, qui mérite qu’on vous en parle.