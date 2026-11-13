Avec Digital Footprint, NordVPN étend les capacités de son outil Dark Web Monitor. Jusqu'ici consacré à la surveillance des données compromises lors de fuites, le service s'intéresse désormais aussi aux informations personnelles accessibles publiquement, sans qu'elles aient nécessairement fait l'objet d'un piratage.

Pour lancer une analyse, il suffit de sélectionner une adresse mail préalablement ajoutée à Dark Web Monitor. Digital Footprint utilise alors des techniques de renseignement en sources ouvertes (OSINT) pour rechercher les informations qui lui sont associées sur différentes plateformes, dans des registres publics et des bases de données, y compris celles issues de fuites connues.

À partir des résultats obtenus, l'outil génère un rapport détaillé. On y retrouve notamment la liste des comptes et profils détectés, leurs photos, leurs dernières activités connues, une chronologie des informations exposées et même une carte des lieux associés aux traces retrouvées. NordVPN attribue également un score d'exposition, accompagné d'une évaluation des principaux risques et de recommandations personnalisées pour limiter la diffusion de ces données.

La fonctionnalité est accessible depuis l'onglet Monitor de l'application NordVPN ou depuis le compte Nord. Les abonnés à la formule Basic peuvent effectuer une analyse d'essai, tandis que les titulaires d'une offre Complete ou supérieure éligible, avec Dark Web Monitor Pro, peuvent renouveler l'opération tous les 30 jours, sur la même adresse mail ou sur une autre.