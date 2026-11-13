NordVPN lance Digital Footprint, une nouvelle fonctionnalité capable de retrouver des informations personnelles exposées sur Internet à partir d'une simple adresse mail. L'outil propose aussi des conseils pour réduire son empreinte numérique.
Un ancien compte oublié, une photo de profil qui traîne sur un forum, une adresse mail retrouvée dans une fuite de données… Au fil des années, les informations personnelles s'accumulent sur Internet, parfois à notre insu. Et il n'est pas toujours facile de savoir lesquelles sont encore accessibles, ni à qui. C'est sur ce terrain que NordVPN entend désormais se positionner avec Digital Footprint, une nouvelle fonctionnalité intégrée à Dark Web Monitor, qui propose de retrouver les traces associées à une adresse mail et d'évaluer leur niveau d'exposition.
Plongée dans les archives de votre vie numérique
Avec Digital Footprint, NordVPN étend les capacités de son outil Dark Web Monitor. Jusqu'ici consacré à la surveillance des données compromises lors de fuites, le service s'intéresse désormais aussi aux informations personnelles accessibles publiquement, sans qu'elles aient nécessairement fait l'objet d'un piratage.
Pour lancer une analyse, il suffit de sélectionner une adresse mail préalablement ajoutée à Dark Web Monitor. Digital Footprint utilise alors des techniques de renseignement en sources ouvertes (OSINT) pour rechercher les informations qui lui sont associées sur différentes plateformes, dans des registres publics et des bases de données, y compris celles issues de fuites connues.
À partir des résultats obtenus, l'outil génère un rapport détaillé. On y retrouve notamment la liste des comptes et profils détectés, leurs photos, leurs dernières activités connues, une chronologie des informations exposées et même une carte des lieux associés aux traces retrouvées. NordVPN attribue également un score d'exposition, accompagné d'une évaluation des principaux risques et de recommandations personnalisées pour limiter la diffusion de ces données.
La fonctionnalité est accessible depuis l'onglet Monitor de l'application NordVPN ou depuis le compte Nord. Les abonnés à la formule Basic peuvent effectuer une analyse d'essai, tandis que les titulaires d'une offre Complete ou supérieure éligible, avec Dark Web Monitor Pro, peuvent renouveler l'opération tous les 30 jours, sur la même adresse mail ou sur une autre.
Un diagnostic, pas une gomme magique
Digital Footprint rejoint les autres outils de sécurité proposés par NordVPN, dont Threat Protection Pro, chargé de bloquer les sites malveillants et les téléchargements dangereux. Et comme ce dernier, la nouvelle fonctionnalité peut fonctionner sans connexion VPN active.
Il faut toutefois garder à l'esprit que l'outil ne dispose pas d'une vision exhaustive de toutes les données détenues par les plateformes, les annonceurs ou les courtiers en données. Son analyse dépend des sources accessibles et des correspondances qu'il parvient à établir à partir de l'adresse mail renseignée.
Digital Footprint ne supprime pas non plus les informations identifiées. Il appartient toujours aux personnes concernées de fermer les comptes oubliés, de modifier leurs paramètres de confidentialité ou de demander l'effacement de leurs données auprès des services concernés.
- storage9500 serveurs
- language167 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : sécurité polyvalente
NordVPN reste un service complet et solide pour le grand public, porté par un réseau étendu, d’excellents débits avec NordLynx et une gamme de fonctions qui dépasse largement le seul tunnel VPN. Meshnet, l’analyse des téléchargements, la protection contre le phishing et les arnaques, ainsi que la surveillance du Dark Web renforcent encore l’ensemble. L’application manque toutefois d’indicateurs pour comparer finement les serveurs et pousse assez clairement à laisser la protection active en permanence.
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Politique no-log auditée régulièrement
- Support réactif, avec assistance en français
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Interface qui pousse à garder le VPN activé en permanence