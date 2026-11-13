À l'occasion du Black Friday 2026, TCL met plusieurs de ses téléviseurs Mini LED et SQD-Mini LED à l’honneur. Du modèle 55" accessible au (très) grand écran de 75" haut de gamme, cinq références bénéficient de prix spéciaux et même, pour certaines, d’un remboursement supplémentaire. Voici ce qu’il faut savoir avant de faire son choix.
En 2026, plus que jamais, entre les technologies QLED, OLED et autres Mini LED, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver au moment de renouveler la Smart TV du salon. Parmi les solutions qui ont particulièrement progressé, le Mini LED occupe désormais une place de choix chez de nombreux utilisateurs.
Son principe repose sur des milliers de Mini-LED qui remplacent le rétroéclairage classique et fonctionnent par zones indépendantes. L’écran peut ainsi éclairer précisément certaines parties de l’image tout en assombrissant les autres. Le résultat, ce sont des noirs plus profonds, un meilleur contraste et une forte luminosité, notamment en HDR.
Contrairement à l’OLED, où chaque pixel produit sa propre lumière et peut s’éteindre individuellement, le Mini LED conserve donc un rétroéclairage. Opter pour le Mini-LED face à l'OLED permet de profiter d'une grande diagonale très lumineuse, sans aucun risque de marquage. Il n’offre pas exactement les mêmes noirs absolus que l’OLED, mais peut se montrer particulièrement convaincant dans une pièce lumineuse, avec des pics de luminosité élevés. TCL décline cette technologie dans plusieurs gammes, dont le SQD-Mini LED, qui ajoute un travail spécifique sur la restitution des couleurs.
L’occasion de découvrir une sélection de 5 modèles qui profitent de tarifs préférentiels pour le Black Friday 2026, et auxquels peut venir s’ajouter un remboursement différé supplémentaire (jusqu’à 200 €) dans le cadre de l’opération « Les Immanquables TCL ».
TCL C6K Pro : un téléviseur Mini LED 65” pour maîtriser son budget
Pour celles et ceux qui souhaitent profiter des avantages du Mini LED sans nécessairement viser le très haut de gamme, le TCL C6K Pro en 65” constitue une première piste pour le moins intéressante.
Ce téléviseur associe la technologie QD-Mini LED à une dalle 4K et à un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz. Il dispose également d’un traitement d’image AiPQ et d'un système audio 2.1 Hi-Fi de 40W signé Onkyo. Une configuration qui lui permet de s’adresser aussi bien aux amateurs de cinéma et de séries qu’aux joueurs souhaitant profiter d’une image fluide sur leur console, comme sur leur PC.
Enfin, son rétroéclairage Mini LED permet notamment de mieux maîtriser les contrastes que sur un téléviseur LED classique, avec une gestion plus précise des zones lumineuses.
L’offre Black Friday : le TCL C6K Pro de 65” est affiché à 799,99 €, avec une offre de remboursement supplémentaire de 50 € via l’offre « Les Immanquables TCL ». Il est proposé chez Conforama selon les conditions de l’offre.
TCL C8L /C89L : le Mini LED premium décliné en 65"
Avec le C8L/C89L, TCL monte d’un cran et propose cette fois une technologie SQD Mini LED, destinée à améliorer encore la précision de l’image.
Dans sa déclinaison 65”, ce téléviseur dispose notamment d’une dalle Ultra WHVA 2.0, jusqu’à 2 040 zones de local dimming, et d'une luminosité HDR annoncée pouvant atteindre 5 000 nits. La technologie Super QLED et le filtre Ultra Color se chargent de participer à la richesse des couleurs.
Le constructeur mise par ailleurs sur son système de contrôle de la lumière All-Domain Halo Control, qui vise à limiter les effets de halo autour des objets lumineux sur fond sombre. Un point particulièrement intéressant pour les films et autres séries visionnés en HDR.
Le C8L/C89L bénéficie aussi d’une partie audio soignée, signée ici par un autre géant du secteur, à savoir Bang & Olufsen. On y retrouve aussi un processeur AiPQ et des fonctionnalités dédiées spécifiquement au jeu vidéo, avec notamment un affichage 4K à 144 Hz et un accélérateur VRR pouvant atteindre 288 Hz.
L’offre Black Friday : le TCL C8L/C89L de 65 pouces passe à 1 199 €, avec 100 € de cashback supplémentaires. Il est disponible chez Darty et Boulanger.
La version en 55 pouces est également disponible chez Boulanger.
TCL X11L : un téléviseur SQD-Mini LED de 75” qui voit les choses en (très) grand
Changement de catégorie avec le X11L. Ici, TCL s’adresse à celles et ceux qui recherchent une expérience très haut de gamme, avec un (très) grand écran de 75” (soit 1,90 m de diagonale) et une fiche technique particulièrement ambitieuse.
Ce modèle exploite la technologie SQD-Mini LED et annonce jusqu’à 11 520 zones de gradation locale, ainsi qu’une luminosité HDR pouvant atteindre 9 000 nits. Il s’appuie lui aussi sur une dalle Ultra WHVA 2.0 et la technologie Super QLED pour travailler la précision des couleurs.
À cela s'ajoutent un design particulièrement fin, un traitement d’image assuré par le processeur AiPQ et une section audio toujours développée par Bang & Olufsen. De quoi envisager une installation home cinéma ambitieuse, sans forcément avoir à ajouter impérativement une quelconque barre de son.
TCL C7L/C79L : l’alternative SQD-Mini LED à 899 €
Enfin, le TCL C7L/C79L de 65” vient compléter cette sélection avec un positionnement intermédiaire. Doté d’un large écran de 1,65m de diagonale, il bénéficie lui aussi de la technologie SQD Mini LED, associée à une dalle HVA 2.0 Pro.
Il annonce jusqu’à 1 152 zones de local dimming et une luminosité HDR pouvant atteindre 3 000 nits. On retrouve également la technologie Super QLED, le traitement d’image AiPQ et une partie audio signée Bang & Olufsen.
Les joueurs ne sont pas oubliés, et le C7L/C79L embarque pour cela des fonctions dédiées, dont le Game Master et le 288 VRR Game Accelerator. De quoi profiter d’une expérience toujours plus fluide avec nos consoles nouvelle génération.
FAQ : les questions à se poser avant d’acheter un téléviseur en 2026
Quelle est la meilleure TV rapport qualité/prix en 2026 ?
Tout dépend du budget et de la diagonale recherchée, mais un téléviseur Mini LED représente aujourd’hui un compromis intéressant entre luminosité, contraste et prix. Dans cette sélection, le TCL C6K Pro à 799 € constitue une porte d’entrée intéressante, tandis que le C7L/C79L permet d’accéder au SQD Mini LED en 65” pour 899 €.
Quelle différence entre Mini LED et SQD Mini LED ?
Le Mini LED repose sur un rétroéclairage composé de très petites LED, réparties sur l’ensemble de la dalle, de manière indépendante. C'est le local dimming. Le SQD-Mini LED de TCL y associe notamment la technologie Super Quantum Dot (SQD) et un filtre de couleurs avancé. L’objectif est d’améliorer la précision colorimétrique, la luminosité et la maîtrise du contraste.
Quelle TV offre le meilleur rapport qualité/prix pendant le Black Friday 2026 ?
Pour un budget inférieur à 1 000 €, le TCL C6K Pro à 799 €, ainsi que le C7L/C79L à 899 € méritent clairement l’attention. Le C8L/C89L en version 55” peut constituer également une option intéressante à 799 €, avec en prime 50 € de cashback. Le choix final doit dépendre surtout de la diagonale et des technologies recherchées.
OLED, QLED ou Mini LED : quelle technologie offre la meilleure qualité d'image ?
L’OLED se distingue par ses noirs parfaits et son contraste pixel par pixel. Le QLED mise quant à lui sur les couleurs et la luminosité grâce aux points quantiques, mais nécessite un rétroéclairage. Le Mini LED, lui, améliore justement ce dernier grâce à des zones de contrôle plus précises. Il n’existe donc pas de gagnant absolu, tout dépend en vérité des attentes de chacun, des usages et des conditions de visionnage.
Comment choisir entre Mini LED, FALD, QLED et OLED ?
Chez TCL, tous les téléviseurs Mini LED reposent sur un rétroéclairage FALD (pour Full-Array Local Dimming) : les Mini LED couvrent l’ensemble de la dalle et sont regroupées en zones pilotées indépendamment les unes des autres, ce qui permet d’assombrir une partie de l’image tout en éclairant fortement une autre. Le QLED concerne la restitution des couleurs grâce aux points quantiques (ou Quantum Dots) et peut être associé au Mini LED. L’OLED fonctionne différemment, chaque pixel produisant sa propre lumière. Pour une pièce lumineuse, le Mini LED constitue une piste intéressante.