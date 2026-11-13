Contrairement à l’OLED, où chaque pixel produit sa propre lumière et peut s’éteindre individuellement, le Mini LED conserve donc un rétroéclairage. Opter pour le Mini-LED face à l'OLED permet de profiter d'une grande diagonale très lumineuse, sans aucun risque de marquage. Il n’offre pas exactement les mêmes noirs absolus que l’OLED, mais peut se montrer particulièrement convaincant dans une pièce lumineuse, avec des pics de luminosité élevés. TCL décline cette technologie dans plusieurs gammes, dont le SQD-Mini LED, qui ajoute un travail spécifique sur la restitution des couleurs.

L’occasion de découvrir une sélection de 5 modèles qui profitent de tarifs préférentiels pour le Black Friday 2026, et auxquels peut venir s’ajouter un remboursement différé supplémentaire (jusqu’à 200 €) dans le cadre de l’opération « Les Immanquables TCL ».