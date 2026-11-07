Et si ce bouton disparaissait, ça serait pour une fusion du bouton Action avec la Commande de l'appareil photo. Et cette fusion serait permise par des fonctions différentes accessibles selon le type de pression qui sera exercée sur cette Commande à l'avenir.

Une pression courte permettrait d'accéder à la fonction initiale du bouton, à savoir la Commande de l'appareil photo. Et comme vous pouvez l'imaginer, au contraire, une pression prolongée lancerait sur l'appareil l'action personnalisée programmée à l'origine.

La fusion pourrait d'autant plus facilement être acceptée par l'utilisateur que chacun de ces deux boutons sont activables sur les iPhone aujourd'hui de ces manières-là. Reste à savoir si les possesseurs d'iPhone se mettront rapidement au diapason, et ne s'emmêleront pas les pinceaux