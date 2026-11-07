Apple prépare du nouveau pour ses iPhone. Et ça passera par la disparaition d'une innovation qui n'avait guère que quelques années pourtant !
Avec les iPhone 15 Pro, sortis en 2023, il y a peine trois ans, Apple introduisait le fameux bouton Action. Pour rappel, celui-ci, installé sur la tranche gauche de l'appareil, permettait après une pression de quelques secondes d'activer une fonction qui lui avait été préalablement affectée. Mais il semble que la sauce n'ait pas pris, vu les nouvelles que l'on vient d'avoir.
Le bouton Action disparaîtrait des prochains iPhone dès 2027
Le leaker Instant Digital vient de récidiver, et de nous offrir une nouvelle fuite, dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo. D'après ce dernier, Apple aurait pris la décision de supprimer le bouton Action de ses futurs iPhone.
Il explique ainsi que cette fin devrait avoir lieu d'ici le milieu de l'année 2027. Il n'a par contre pas indiqué quels modèles seraient touchés par cette réorganisation de l'iPhone. On ne peut donc pas encore être totalement sûr que cela toucherait l'ensemble des smartphones d'Apple.
Vers une fusion avec la Commande de l'appareil photo
Et si ce bouton disparaissait, ça serait pour une fusion du bouton Action avec la Commande de l'appareil photo. Et cette fusion serait permise par des fonctions différentes accessibles selon le type de pression qui sera exercée sur cette Commande à l'avenir.
Une pression courte permettrait d'accéder à la fonction initiale du bouton, à savoir la Commande de l'appareil photo. Et comme vous pouvez l'imaginer, au contraire, une pression prolongée lancerait sur l'appareil l'action personnalisée programmée à l'origine.
La fusion pourrait d'autant plus facilement être acceptée par l'utilisateur que chacun de ces deux boutons sont activables sur les iPhone aujourd'hui de ces manières-là. Reste à savoir si les possesseurs d'iPhone se mettront rapidement au diapason, et ne s'emmêleront pas les pinceaux