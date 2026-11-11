Vous utilisez peut-être un VPN pour masquer votre adresse IP ou protéger votre connexion. Pourtant, si vous avez souscrit à CyberGhost, il est probable que vous disposiez d’outils supplémentaires très utiles afin de sécuriser davantage votre navigation et vos données personnelles. Voici comment les activer.
Installer l’application de votre VPN sur un smartphone ou un ordinateur et cliquer sur le bouton de connexion suffit pour chiffrer votre trafic Internet par le biais d’un serveur privé virtuel.
Certaines offres limitées s’arrêtent là, mais ce n’est pas le cas de CyberGhost : en plus d’une connexion VPN, ce service donne accès à plusieurs outils et fonctionnalités utiles, mais pas toujours connus des utilisateurs. Quelques minutes suffisent pour les configurer.
CyberGhost VPN en fait plus que vous ne le pensez
CyberGhost VPN permet de protéger jusqu’à sept appareils simultanément. Ses applications sont disponibles sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, ainsi que sur certains téléviseurs et boîtiers multimédias.
En plus de ses milliers de serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost propose des fonctions moins visibles, mais très utiles. Leur emplacement varie selon l’appareil, et certaines doivent être activées depuis l’espace client.
Soyez alerté en cas de fuite de données personnelles
Les fuites de données sont fréquentes, et toutes ne sont pas systématiquement signalées. Votre adresse e-mail peut donc apparaître dans une base de données compromise sans que vous le sachiez.
Pour rester à l’affût de ce genre de situation, vous pouvez activer l’outil ID Guard de CyberGhost. Ce dernier peut surveiller jusqu’à deux adresses e-mail. Pour l’utiliser, connectez-vous à votre compte sur le site de CyberGhost, puis ouvrez la rubrique « ID Guard ». Vous serez alors guidé dans l’ajout de vos adresses e-mail.
Une fois cette étape terminée, le service effectuera des recherches dans les fuites connues et vous alertera s’il détecte quelque chose concernant vos données.
En complément, CyberGhost propose Password Checker. Cet outil permet de vérifier si un mot de passe figure dans une base de données compromise. Le principe est donc le même qu’ID Guard : vous alerter dès qu’un risque concret de piratage de compte est identifié, afin de vous permettre d’agir rapidement en modifiant vos accès.
Limitez le partage de vos données et le pistage publicitaire
Inclus gratuitement dans l’abonnement, Privacy Guard permet aux utilisateurs de Windows de contrôler plus finement les informations que leur ordinateur partage avec Microsoft. Il agit notamment sur les réglages du Microsoft Store, d’Edge, de Defender, des mises à jour de Windows et de la synchronisation.
Pour l’utiliser, ouvrez l’application CyberGhost sous Windows, sélectionnez « Privacy Guard » dans la barre latérale, puis cliquez sur « Commencer ». Vous pouvez ensuite choisir le niveau de confidentialité de votre choix, et même personnaliser certains paramètres.
Il faut noter que Privacy Guard ne bloque pas lui-même les publicités présentes sur les sites. Cette mission revient à Content Blocker, un autre outil inclus qui bloque les domaines connus pour diffuser des publicités, des traqueurs ou certains contenus malveillants. Sous Windows, il s’active dans la rubrique « Privacy Settings » de l’application, grâce à l’interrupteur « Block content ». Il est également proposé sur Android, mais sa disponibilité varie selon les plateformes.
Automatisez la protection des Wi-Fi publics
Les réseaux Wi-Fi publics des gares ou des hôtels sont utiles, mais ils sont peu sécurisés. Pour autant, tout le monde n’a pas le réflexe d’activer son VPN au moment de s’y connecter. C’est là que les Smart Rules de CyberGhost entrent en jeu : elles évitent cet oubli en lançant automatiquement une connexion sécurisée.
Pour activer cette fonction sous Windows, rendez-vous dans les paramètres de CyberGhost, puis dans la rubrique « Smart Rules ». Dans la partie consacrée à la protection Wi-Fi, plusieurs comportements peuvent être définis selon le type de réseau détecté. Vous pouvez notamment demander à l’application de toujours lancer le VPN lorsqu’elle reconnaît un réseau non sécurisé ou inconnu. Vous pouvez aussi sélectionner à l’avance le serveur ou le pays dans lequel vous désirez situer virtuellement votre connexion.
CyberGhost peut se connecter automatiquement dès le démarrage de l’ordinateur, à l’ouverture d’une application précise ou lors d’une connexion sur un nouveau réseau Wi-Fi. Les intitulés peuvent différer sur macOS et Android, mais le principe est le même sur chaque plateforme.
CyberGhost à 2,19 € par mois pendant 26 mois
Si vous n’êtes pas encore abonné à CyberGhost, sachez qu’en ce moment, la formule incluant 24 mois d’abonnement et deux mois supplémentaires offerts coûte 2,19 € par mois. Les 26 mois sont facturés en une seule fois, soit 56,94 € hors taxes. CyberGhost occupe actuellement la première place du comparatif des meilleurs VPN de Clubic, avec une note de 9,8 sur 10.
Cependant, si vous préférez vous faire votre propre idée sur la qualité du service et de ses différentes fonctionnalités, l’abonnement comprend une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Une raison de plus de tester CyberGhost dès à présent.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost séduit par sa simplicité d’utilisation, son vaste réseau et ses nombreuses possibilités d’automatisation. Particulièrement efficace pour le streaming, solide en P2P et régulièrement audité sur la confidentialité, le service propose une offre polyvalente, à des tarifs très intéressants sur la durée.
Les débits restent confortables pour la plupart des usages, malgré des pertes sensibles sur les connexions très haut débit. Quelques fonctions avancées manquent à l’appel, les possibilités varient selon les plateformes et l’abonnement mensuel reste relativement cher.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Confidentialité régulièrement auditée
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
- Fonctionnalités inégales selon les plateformes
- Quelques options avancées absentes
- Abonnement mensuel cher