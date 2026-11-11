Les fuites de données sont fréquentes, et toutes ne sont pas systématiquement signalées. Votre adresse e-mail peut donc apparaître dans une base de données compromise sans que vous le sachiez.

Pour rester à l’affût de ce genre de situation, vous pouvez activer l’outil ID Guard de CyberGhost. Ce dernier peut surveiller jusqu’à deux adresses e-mail. Pour l’utiliser, connectez-vous à votre compte sur le site de CyberGhost, puis ouvrez la rubrique « ID Guard ». Vous serez alors guidé dans l’ajout de vos adresses e-mail.

Une fois cette étape terminée, le service effectuera des recherches dans les fuites connues et vous alertera s’il détecte quelque chose concernant vos données.

En complément, CyberGhost propose Password Checker. Cet outil permet de vérifier si un mot de passe figure dans une base de données compromise. Le principe est donc le même qu’ID Guard : vous alerter dès qu’un risque concret de piratage de compte est identifié, afin de vous permettre d’agir rapidement en modifiant vos accès.