Et si nos vieilles cartouches Game Boy se trouvaient une place dans le salon ? C’est le pari de Thomas Sanfourche, un ingénieur français qui développe la SGBC, une petite console capable de faire tourner les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance sur un téléviseur (avec quelques fonctionnalités modernes en prime).
Les amateurs de rétrogaming ne connaissent que trop bien le problème. Comment profiter de ces anciennes cartouches sur un écran moderne, sans sacrifier leur authenticité ? Thomas Sanfourche a imaginé sa propre réponse avec la SGBC. Une machine qui évoque forcément le Super Game Boy de la Super Nintendo (ou le Game Boy Player), mais qui plus loin dans ses fonctionnalités.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Une sorte de Super Game Boy moderne (et autonome), compatible avec trois générations
La SGBC repose sur une technologie FPGA, qui permet de reproduire le fonctionnement du matériel d’origine plutôt que de s’appuyer sur une simple émulation logicielle. La machine est capable d’accueillir directement les cartouches des générations Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, et les restitue sur un téléviseur ou un moniteur via une sortie HDMI 1080p.
Le concepteur promet une mise à l’échelle pensée pour conserver des pixels bien nets, sans déformer les proportions originales. Mais Thomas Sanfourche a également prévu plusieurs filtres d’affichage : rendu vert façon Game Boy originale, lignes de balayage CRT, grille de pixels, moniteurs professionnels PVM… À chacun son rétrogaming finalement !
Autre clin d’œil plutôt sympathique, la console dispose d’un véritable port pour manette Super Nintendo. De quoi retrouver les sensations du Super Game Boy, celui-là même qui vous permettait déjà peut-être il y a 30 ans, de jouer à vos cartouches Game Boy sur grand écran, via la Super Nintendo.
Dumper ses cartouches, brancher une Game Boy et mettre à jour la console, c’est possible !
Outre le fait de pouvoir faire revivre les cartouches sur grand écran, la SGBC prévoit également de pouvoir copier directement leur contenu sur une carte microSD. Il sera ainsi possible de constituer une bibliothèque numérique à partir de ses propres jeux, avant de les lancer depuis le menu de la console.
La carte microSD servira également à installer les mises à jour du firmware, afin de faire évoluer le système au fil du temps.
La présence d’un port Link permettra de connecter une véritable Game Boy compatible, indispensable pour retrouver certaines fonctions, notamment les échanges dans certains jeux bien connus.
Attention toutefois, la SGBC n’est pas encore commercialisée, et plusieurs éléments, notamment la compatibilité des jeux et le fonctionnement du port Link, sont encore en cours de validation. Aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment, tandis que le prix devrait avoisiner les 150 euros. Les curieux peuvent néanmoins suivre son évolution et rejoindre la liste d’attente sur le site officiel.