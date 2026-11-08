guillaumep88

Pourquoi ne pas utiliser le matériel d’origine? Je l’ai fait moi même, raspberry pico pour le pilotage des boutons, posé à la perpendiculaire le port cartouche, module bluetooth esp32 flashé Blueretro, ajout d’un régulateur de tension 5/3v usb-c et d’un kit hdmi (avec système omd intégré) placer le tout dans un boîtier imprimé en 3D et voilà je peux jouer sur ma tv à n’importe quel jeu gb gbc gba avec une dualsense x) le plus cher c’était la gba HS de base 50 balles après c’est plié et ça tourne nickel