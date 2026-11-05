Dans le détail, les deux vulnérabilités touchent GMS 9.5.2 et ses versions antérieures, sur Windows comme sur Linux. La première, référencée CVE-2026-109593, présente un score de gravité de 9,1/10 et permet à un attaquant disposant d'un accès réseau au serveur GMS de lire des fichiers internes sans avoir besoin de s'authentifier. Or, selon leur contenu, ces fichiers pourraient révéler des informations sensibles sur le système.

La seconde faille, CVE-2026-109594, est une injection SQL évaluée à 6,8/10 qui pourrait permettre à un attaquant d'accéder à des informations stockées dans la base de données de GMS, voire de les modifier dans certaines conditions. Son exploitation nécessite cependant des privilèges élevés : contrairement à la première vulnérabilité, l'attaquant doit déjà disposer d'un accès authentifié à la plateforme, assorti de droits importants.