L'électrification du transport de camions commence avec des petits pas en france. On le voit avec cette station inaugureée par TotalEnergies en Moselle !
Si parler de voitures électriques aujourd'hui n'a plus rien de particulier, avec même ces voitures devenues de très loin les plus achetées dorénavant chaque mois, on est encore loin de voir la même chose du côté des camions. Car si en Chine, les camions électriques deviennent quelque chose de commun, en France, on est encore loin de voir un mouvement majeur émerger. Mais des initiatives voient le jour, comme aujourd'hui dans l'est de la France.
Un premier système Megawatt Charging System mis en service en Moselle
Totalénergies ne se content pas des hydrocarbures. La société dirigée par Patrick Pouyanné développe aussi des stations de recharge pour les camions électriques, qui s'appuie sur le système Megawatt Charging System (MCS) - dédié aux camions électriques, avec de très fortes puissances à la clé.
Et le géant des énergies avance sur ce sujet, avec l'inauguration de son premier système MCS en Moselle. Ce site consiste en une piste intégrant un connecteur MCS ainsi qu'une armoire, et complète la station de recharge A24 située à Phalsbourg.
Une station ouverte aux clients de TotalEnergies
Selon TotalEnergies, ce système a la capacité de réduire par deux le temps de recharge des camions par rapport à ce qui est proposé actuellement. Recharger une batterie de ce genre de 20 à 80% prendrait ainsi moins de 30 minutes, ce qui correspondrait assez bien aux pauses que prennent les conducteurs.
À plus long terme, TotalEnergies a pour objectif d'installer ces station MCS le long des réseaux autoroutiers européens - particulièrement au niveau du réseau transeuropéen de transport RTE-T. L'idée est de soutenir le transport électrique de longue distance. Le groupe étudie par ailleurs leur intégration dans les hubs logistiques majeurs.