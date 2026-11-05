Totalénergies ne se content pas des hydrocarbures. La société dirigée par Patrick Pouyanné développe aussi des stations de recharge pour les camions électriques, qui s'appuie sur le système Megawatt Charging System (MCS) - dédié aux camions électriques, avec de très fortes puissances à la clé.

Et le géant des énergies avance sur ce sujet, avec l'inauguration de son premier système MCS en Moselle. Ce site consiste en une piste intégrant un connecteur MCS ainsi qu'une armoire, et complète la station de recharge A24 située à Phalsbourg.