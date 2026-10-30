Les États veulent pousser le plus possible leurs citoyens vers les véhicules électriques. Au point de réfléchir à massivement aider au niveau financier !
Il faut le plus rapidement possible faire passer le parc automobile du thermique à l'électrique. Voilà l'idée générale en Europe. Mais pour y arriver, les stratégies sont multiples, des interdictions aux subventions. Dans ce domaine, si l'on a déjà de bonnes aides en France, on pourrait vite apparaître comme des petits joueurs avec ce qui pourrait se passer au Portugal !
Le Portugal voudrait subventionner jusqu'à 80% du prix d'un véhicule électrique pour les ménages les plus modestes
Au Portugal, on pourrait sortir l'artillerie lourde au niveau des aides pour les voitures électriques. À l'occasion des débats sur le budget 2027, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie Maria da Graça Carvalho a ainsi indiqué que le gouvernement réfléchit à augmenter spectaculairement les aides.
Ainsi, les ménages les plus modestes du Portugal pourraient bien bénéficier d'un soutien qui représentera jusqu'à 80% du prix d'un nouveau véhicule électrique. Une façon de mettre fin au barrage représenté par le prix pour de nombreuses personnes.
Un plafond à 15 000 € HT imposé
Cette aide exceptionnelle pourrait concerner environ 20 000 véhicules. Il faut tout de même noter que les potentiels bénéficiaires ne pourront pas faire leur choix parmi tout ce qui existe. Ce soutien est réservé à l'acquisition d'un véhicule coûtant moins ou 15 000 € HT - ce qui pourrait par exemple inclure la Renault Twingo E-Tech.
À noter que le Portugal a aussi d'autres aides plus classiques, qui touchent elles l'ensemble de la population - le gouvernement veut ainsi allouer 50 millions d'euros aux enveloppes dédiées à l'ensemble des Portugais. La France pourrait-elle prendre exemple sur ce pays du sud de l'Europe, et doubler les aides actuelles avec un subventionnement beaucoup plus fort pour les ménages les plus modestes, qui peuvent à ce jour avoir jusqu'à 7700 euros d'aides ?