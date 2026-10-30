Au Portugal, on pourrait sortir l'artillerie lourde au niveau des aides pour les voitures électriques. À l'occasion des débats sur le budget 2027, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie Maria da Graça Carvalho a ainsi indiqué que le gouvernement réfléchit à augmenter spectaculairement les aides.

Ainsi, les ménages les plus modestes du Portugal pourraient bien bénéficier d'un soutien qui représentera jusqu'à 80% du prix d'un nouveau véhicule électrique. Une façon de mettre fin au barrage représenté par le prix pour de nombreuses personnes.