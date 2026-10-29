Canal+ est une chaîne qui vous a toujours fait de l'oeil, sans que vous ne fassiez finalement le dernier pas pour la souscription ? Alors, ce que propose actuellement Canal+ pourrait bien vous faire sortir votre stylo.

En effet, le groupe vient d'annoncer la mise en place d'une offre exceptionnelle, au vu de son tarif. Il est aujourd'hui ainsi possible de souscrire à Canal+ au prix de 15,99 euros par mois - et ce, pour une durée de 24 mois, après quoi on revient au prix habituel de 24,99 euros par mois.