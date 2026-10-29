Ceux qui sont intéressés par Canal+ devraient jeter un oeil à cette promotion. Car le prix de l'abonnement y est fortement réduit.
Canal+ est un un service qui coûte 24,99 euros par mois, pour une formule sans engagement. Pour avoir un tarif moins cher, il faut s'engager pendant une période de 24 mois. Et même là, le client paie 19,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois, avant de basculer à 24,99 euros par mois. Autant dire que l'offre qui est lancée actuellement par la célèbre chaîne cryptée casse clairement les prix !
Canal+ propose un abonnement à 15,99€ par mois
Canal+ est une chaîne qui vous a toujours fait de l'oeil, sans que vous ne fassiez finalement le dernier pas pour la souscription ? Alors, ce que propose actuellement Canal+ pourrait bien vous faire sortir votre stylo.
En effet, le groupe vient d'annoncer la mise en place d'une offre exceptionnelle, au vu de son tarif. Il est aujourd'hui ainsi possible de souscrire à Canal+ au prix de 15,99 euros par mois - et ce, pour une durée de 24 mois, après quoi on revient au prix habituel de 24,99 euros par mois.
Une offre disponible pendant à peine quelques jours
Pour ce prix, l'abonné aura droit à la chaîne principale Canal+, mais aussi à Canal+ Grand écran (dédiée aux classiques et aux films cultes), Canal+ Box office (pour les blockbusters et les grands succès du cinéma), Canal+ Docs, Canal+ Sport 360 ainsi qu'à Canal+ Kids.
Comme dit plus haut, si l'abonné ne résilie pas au bout des 24 mois d'abonnement, celui-ci passe à 24,99 euros par mois. Faites donc bien attention, si votre objectif est de seulement profiter de Canal+ avec ce tarif spécial.
Dernier point de vigilance, et pas des moindres : ne tardez pas trop. En effet, il s'agit d'une vente flash, qui ne dure ainsi que quelques jours, et qui prendra fin très vite, à savoir le lundi 2 novembre prochain.
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