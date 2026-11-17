Votre messagerie est aussi accessible aux autres agents IA

Agentic Inbox expose également un serveur MCP, qui permet aux assistants compatibles d'interagir avec la messagerie et d'accéder aux e-mails.

Un agent IA intégré à un outil de développement peut aussi accéder à la messagerie pour rechercher des e-mails ou effectuer certaines actions, sans ouvrir la boîte mail lui-même. Ces agents externes disposent notamment de fonctions d'envoi direct, sans qu'une validation humaine soit systématiquement imposée par le serveur. Le projet s’appuie sur les services Cloudflare Workers, Workers AI, Durable Objects et R2 pour exécuter l’application, isoler les données des boîtes et stocker les pièces jointes.

Cette autonomie demande cependant un travail de configuration qui n'est pas destiné aux néophytes. Vous devez avoir un compte Cloudflare, un domaine, activer le routage et l’envoi des e-mails, puis sécuriser l’accès avec Cloudflare Access. L'envoi de messages vers des destinataires non vérifiés nécessite également un abonnement Workers Paid chez Cloudflare. Attention : dans la configuration décrite par le dépôt, il n’existe pas d’autorisation distincte pour chaque boîte. Un utilisateur a accès à toutes les boîtes ou à aucune. Le projet est distribué sous licence Apache 2.0, plutôt permissive.

Agentic Inbox s’adresse surtout aux utilisateurs à l’aise avec l’auto-hébergement et la prise en main avancée d'une application, qui veulent automatiser une partie de la gestion des e-mails ou connecter leur messagerie à des agents IA. Pour une boîte personnelle à configurer en quelques clics, un service classique est clairement beaucoup plus adapté.