Répondre aux mails : le cauchemar du lundi matin. Grâce à l'IA, Agentic Inbox lit les nouveaux mails et prépare des réponses adaptées, que l’on peut ensuite relire avant envoi. Ce client mail open source s’installe sur son propre compte Cloudflare et peut aussi être relié à d’autres assistants IA.
Le projet développé par Cloudflare associe une véritable interface de messagerie à un agent capable de rechercher des conversations, de consulter les messages et de préparer des brouillons. L’objectif est de laisser l’IA prendre en charge une partie du travail, sans lui confier pour autant la décision finale.
- Agent IA intégré à la messagerie
- Réponses préparées avec validation
- Recherche, dossiers et pièces jointes
Les réponses sont préparées dès l’arrivée d’un nouveau message
Agentic Inbox propose les fonctions habituelles d’un client mail : réception et envoi de messages, réponses dans le fil de discussion, dossiers, recherche, pièces jointes… L'assistant intégré s’affiche dans un panneau latéral. Il peut parcourir la boîte de réception pour retrouver les échanges et préparer une réponse adaptée à leur contexte. Le logiciel ne permet toutefois pas de connecter directement une messagerie Gmail ou Outlook existante : il fonctionne avec des adresses liées à un domaine configuré sur Cloudflare.
Lorsqu’un nouveau mail arrive, l’agent analyse son contenu et rédige automatiquement une proposition de réponse qui est mise en attente dans les brouillons. Avec l'assistant intégré, l'envoi reste sous le contrôle de l'utilisateur : il ne peut pas expédier seul une réponse générée par l'IA. Chaque boîte mail peut également recevoir ses propres instructions, afin d’adapter le ton et les consignes de rédaction.
Votre messagerie est aussi accessible aux autres agents IA
Agentic Inbox expose également un serveur MCP, qui permet aux assistants compatibles d'interagir avec la messagerie et d'accéder aux e-mails.
Un agent IA intégré à un outil de développement peut aussi accéder à la messagerie pour rechercher des e-mails ou effectuer certaines actions, sans ouvrir la boîte mail lui-même. Ces agents externes disposent notamment de fonctions d'envoi direct, sans qu'une validation humaine soit systématiquement imposée par le serveur. Le projet s’appuie sur les services Cloudflare Workers, Workers AI, Durable Objects et R2 pour exécuter l’application, isoler les données des boîtes et stocker les pièces jointes.
Cette autonomie demande cependant un travail de configuration qui n'est pas destiné aux néophytes. Vous devez avoir un compte Cloudflare, un domaine, activer le routage et l’envoi des e-mails, puis sécuriser l’accès avec Cloudflare Access. L'envoi de messages vers des destinataires non vérifiés nécessite également un abonnement Workers Paid chez Cloudflare. Attention : dans la configuration décrite par le dépôt, il n’existe pas d’autorisation distincte pour chaque boîte. Un utilisateur a accès à toutes les boîtes ou à aucune. Le projet est distribué sous licence Apache 2.0, plutôt permissive.
Agentic Inbox s’adresse surtout aux utilisateurs à l’aise avec l’auto-hébergement et la prise en main avancée d'une application, qui veulent automatiser une partie de la gestion des e-mails ou connecter leur messagerie à des agents IA. Pour une boîte personnelle à configurer en quelques clics, un service classique est clairement beaucoup plus adapté.
- Agent IA intégré à la messagerie
- Réponses préparées avec validation
- Recherche, dossiers et pièces jointes