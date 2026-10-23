Vous ne l'utilisez pas ? Vendez-la. Microsoft a peut-être trouvé une solution à ses difficultés d'approvisionnement en consoles. En effet, le géant américain se fend d'un mail à certains utilisateurs, leur proposant explicitement de revendre leur console, sous certaines conditions.
Après avoir augmenté le tarif de ses consoles, Microsoft se lance maintenant dans une nouvelle opération commerciale, un mail à ses utilisateurs de Xbox. Ce dernier invite clairement les utilisateurs à se débarrasser de leur console, en la revendant. Pourquoi une telle démarche ? Microsoft semble surtout admettre qu'ils n'auront pas de consoles pour tout le monde.
Un message adressé aux consoles inactives
Sur X, un utilisateur sous le nom Nintendeal a partagé le contenu d'un mail reçu de Microsoft. Le message cible spécifiquement les possesseurs de Xbox Series X ou Series S qui n'ont pas utilisé leur console depuis un certain temps.
Vous n'avez pas joué sur votre console depuis un moment ? Si vous êtes passé à Xbox sur PC ou à une autre façon de jouer aux jeux Xbox, il est peut-être temps d'échanger votre console chez Best Buy (revendeur américain) pour récupérer jusqu'à 375 dollars. - Dit le message de Microsoft
Une stratégie liée à la hausse des prix
Cette initiative ne relève pas d'un geste commercial désintéressé. Microsoft a récemment augmenté le prix de ses consoles. Ce, moins d'un an après une précédente hausse tarifaire.
Lors de l'annonce de cette augmentation, Microsoft avait également évoqué son travail avec des revendeurs partenaires pour mettre en place de nouveaux programmes proposant des consoles d'occasion à des prix réduits. L'entreprise a besoin d'anciennes consoles pour les reconditionner et les revendre, ce qui explique pourquoi elle avait déjà suggéré aux propriétaires n'utilisant plus leur Xbox de les échanger contre de l'argent ou un crédit en magasin.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
Le prix de certains jeux grimpant également, alors, Microsoft semble avoir tout intérêt à cibler ceux qui n'utilisent pas souvent leur console pour refaire du stock.
Des prix reconditionnés plus élevés qu'au lancement
Pour ceux qui envisageraient d'acheter une Xbox, la situation actuelle est assez paradoxale. Une Xbox Series X reconditionnée coûte actuellement environ 650 dollars, soit 150 dollars de plus que le prix de lancement de la console il y a six ans.
Concernant les reprises, l'état de la console influence fortement le montant proposé. Les 375 dollars annoncés dans l'email ne concernent que les consoles en excellent état, avec leur câble d'alimentation, la manette et le support. Une console en mauvais état rapportera probablement autour de 150 dollars. Alors, même si les acheteurs ne bénéficient pas des mêmes garanties, vendre la console sur ebay serait sans doute plus rentable.
Pour l'instant, la proposition n'est valable qu'aux États-Unis. Microsoft n'a pas encore indiqué si cette opération pourrait être lancée en Europe, avec des partenaires locaux.