Concernant les reprises, l'état de la console influence fortement le montant proposé. Les 375 dollars annoncés dans l'email ne concernent que les consoles en excellent état, avec leur câble d'alimentation, la manette et le support. Une console en mauvais état rapportera probablement autour de 150 dollars. Alors, même si les acheteurs ne bénéficient pas des mêmes garanties, vendre la console sur ebay serait sans doute plus rentable.

Pour l'instant, la proposition n'est valable qu'aux États-Unis. Microsoft n'a pas encore indiqué si cette opération pourrait être lancée en Europe, avec des partenaires locaux.