Electronic Arts ferme BioWare, le studio d’Edmonton à l’origine de Baldur’s Gate, Mass Effect et Dragon Age, et abandonne le prochain Mass Effect. Environ 400 postes sont supprimés chez l’éditeur, dont une cinquantaine chez BioWare.
C’est une page de l’histoire du jeu vidéo qui se tourne, annoncée dans un mémo interne puis confirmée par BioWare sur ses réseaux. Fondé en 1995 et racheté par EA en 2007, le studio disparaît quelques mois après le passage d’EA sous capitaux privés, dans un rachat de 55 milliards de dollars. La direction y voit un recentrage sur ses valeurs sûres : Battlefield, Apex Legends et les jeux de sport. Le projet Mass Effect, lui, n’en était qu’à un stade précoce de développement.
La direction d’EA ne veut plus d’un Mass Effect en développement
Dans leur mémo, Cam Weber (chief studios officer) et David Tinson (COO) expliquent qu’une « petite équipe » de BioWare travaillait sur les premiers développements de Mass Effect, et qu’EA a décidé de ne pas aller plus loin. Conséquence : fermeture du studio et de ses locaux d’Edmonton. Les deux dirigeants parlent d’un « studio légendaire » et assurent ne pas prendre la décision « à la légère ».
Le calendrier est cruel pour les fans. Il y a moins d’un an, Mike Gamble, producteur exécutif de Mass Effect, affirmait encore que le prochain épisode était en développement et qu’EA et BioWare restaient engagés à raconter de nouvelles histoires dans cet univers. Le jeu devait se dérouler plusieurs centaines d’années après Mass Effect 3 et recentrer l’action sur la Voie lactée. La série télévisée Prime Video reste, elle, en développement chez Amazon MGM Studios.
Anthem, Andromeda, Veilguard : des années de résultats en dessous des attentes
La fermeture n’arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Mass Effect: Andromeda (2017) a reçu un accueil mitigé, Anthem (2019) a été le pari raté du studio sur le jeu service, et Dragon Age: The Veilguard n’a pas atteint les objectifs de vente, ce qui avait déjà valu des licenciements chez BioWare en 2025. Seule la Legendary Edition de la trilogie Mass Effect, sortie en 2021, a été bien accueillie. La dernière grande réussite commerciale du studio, Dragon Age: Inquisition, remonte à plusieurs années.
Le contexte financier pèse aussi. Le rachat par le fonds saoudien PIF, Silver Lake et Affinity Partners a laissé EA avec environ 18 milliards de dollars de dette. L’éditeur s’est engagé à réduire ses coûts annuels de 700 millions de dollars, dont 170 millions d’« efficacités organisationnelles » qui se traduisent désormais en suppressions de postes. EA aurait déjà licencié environ 970 personnes au cours des deux dernières années.
Ce qu’EA garde au catalogue : Battlefield, Apex, sport et Star Wars
Le mémo de BioWare détaille les priorités : Battlefield 6 est qualifié de « grand succès », et Respawn et DICE vont collaborer sur un futur projet qui pourrait « probablement » être un nouveau Star Wars: Battlefront. EA promet aussi d’« investir massivement » dans Apex Legends avec de nouveaux modes de jeu. Marvel’s Iron Man et le prochain Star Wars Jedi sont maintenus, mais l’éditeur annonce moins de grands projets simultanés dans l’action-aventure.
Côté sport, deux projets seront dévoilés dans les prochains mois : « Project Gridiron », une expérience de football américain en monde ouvert à dimension sociale, et un retour de Fight Night, en préproduction. Pour Les Sims, « Project Lotus » est mis en pause au profit de « Project Evergreen », tandis que skate. Va être confié à une équipe plus petite et plus ciblée. Tous les jeux de BioWare ont été sacrifiés d’un coup : EA n’a rien précisé sur l’avenir des licences Dragon Age et Mass Effect.
Pour les fans de Mass Effect, difficile toutefois de ne pas tourner désormais les regards vers Exodus. Attendu le 7 avril 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, ce RPG de science-fiction développé par Archetype Entertainment a tout d’un héritier spirituel de la saga. Et pour cause : le studio réunit plusieurs anciens de BioWare, dont James Ohlen, figure historique du studio, et surtout Drew Karpyshyn, scénariste des deux premiers Mass Effect. Exploration spatiale, compagnons, choix aux lourdes conséquences… Tous les ingrédients semblent réunis pour faire renaître un peu de cette magie. BioWare disparaît, mais son héritage pourrait bien lui survivre.