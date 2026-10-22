C’est une page de l’histoire du jeu vidéo qui se tourne, annoncée dans un mémo interne puis confirmée par BioWare sur ses réseaux. Fondé en 1995 et racheté par EA en 2007, le studio disparaît quelques mois après le passage d’EA sous capitaux privés, dans un rachat de 55 milliards de dollars. La direction y voit un recentrage sur ses valeurs sûres : Battlefield, Apex Legends et les jeux de sport. Le projet Mass Effect, lui, n’en était qu’à un stade précoce de développement.