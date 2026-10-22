L’AI Data Checker est le dernier outil de l’Agent Trust Hub, lancé en février par Gen. Celui-ci compte aussi un VPN pour agents et Sage, une couche de sécurité accessible via Norton AI Agent Protection. Cette dernière a été lancée en bêta dans Norton 360. Elle s’intercale entre l'agent et ce qu’il veut faire, laisse passer une action normale, bloque une action dangereuse et demande une validation humaine en cas de doute.

Reste que dans les faits, Gen nous demande de saisir notre adresse email pour opérer une vérification. Côté confidentialité, l’éditeur antivirus affirme ne pas vendre les données personnelles. L’adresse e-mail saisie est conservée en clair sur les serveurs, séparément des données de l’analyse. En revanche, les durées de conservation restent vagues. Les résultats sont supprimés après une durée limitée, sans délai précis. Une connexion Gmail facultative permet de chercher, sur deux ans, les e-mails envoyés par des applications connues. Gen n’en lit que les métadonnées (expéditeur, objet, date), mais Google demande la permission gmail.modify, qui autorise la modification de la boîte. Gen dit ne pas pouvoir demander une lecture seule et compte s’en servir plus tard pour effectuer des demandes de retrait ou de suppression au nom des utilisateurs. L’adresse Gmail connectée est enregistrée sur les serveurs, et l’accès est révoqué à la fin du scan. La politique de confidentialité cite aussi plusieurs prestataires, dont xAI pour analyser les politiques des applications. La politique de confidentialité ne précise pas si des données quittent l’Union européenne.