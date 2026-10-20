Baptisée FAHR-Face, cette IA a été entraînée sur plus de 40 millions de photographies issues d'un jeu de données constitué à partir d'images collectées sur Internet. Sa particularité ? Elle a d'abord appris à reconnaître les caractéristiques des visages sans disposer de diagnostics médicaux associés aux photographies. Les chercheurs l'ont ensuite adaptée à deux tâches : estimer "l'âge facial" d'une personne et évaluer le pronostic de patients atteints de cancer.



Pour cette seconde application, l'IA a été entraînée sur 34 389 photographies de patients. Le quart des patients présentant les scores de risque les plus élevés affichait un risque instantané de décès plus de trois fois supérieur à celui du quart le moins à risque, après ajustement statistique tenant compte d'autres facteurs cliniques connus.