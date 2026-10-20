Alors non, l'intérêt ne se limite pas à discuter avec une IA depuis son téléviseur ! PS5LM Plus propose une interface utilisable à la manette, une bibliothèque de modèles téléchargeables depuis Hugging Face et un serveur accessible aux autres appareils du réseau local.



Un ordinateur ou un smartphone peut ainsi envoyer des requêtes à la console, qui exécute les modèles sans passer par un service d'IA distant. Le serveur propose des interfaces compatibles avec les API OpenAI et Anthropic, permettant notamment à Claude Code, Codex ou OpenCode d'utiliser la PS5 comme moteur d'IA local, sous réserve des capacités du modèle installé.