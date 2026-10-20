World, de Sam Altman, veut protéger les réunions Zoom grâce au scan de l’iris

Tout part de l'Orb, l'appareil de World qui scanne l'iris. Chacun peut y obtenir une "Proof of Human", une preuve d'humanité. Il peut être installé au bureau ou apporté à domicile. Son image est signée cryptographiquement, un peu comme un sceau numérique, ce qui empêche de la modifier, affirme World. Le participant relie ensuite son World ID à son compte Zoom. Pendant une réunion, une notification arrive sur son téléphone et il prend un selfie dans l'application. Ce contrôle permet donc qu'une personne bien vivante est devant l'appareil. Trois images sont alors comparées : celle de l'Orb, le selfie et le flux vidéo que voient les autres invités. Si elles concordent, le badge s'affiche pour tous.