« L’ID. Buzz repose sur une mauvaise base de coûts. Il lui est donc difficile de vraiment réussir et de se vendre en volume, malheureusement », a expliqué Thomas Schäfer lors d’un entretien sur l’avenir du van accordé au magazine britannique Auto Express. En France, Volkswagen vend son Combi électrique à partir de 49 540 euros en cinq places et à partir de 59 350 euros en sept places, d’après son configurateur en ligne. Si vous avez besoin des sept places pour une famille nombreuse, vous devez donc prévoir plus de 59 000 euros avant la moindre option.

Thomas Schäfer a évoqué les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) pour faire baisser la note du prochain modèle. Les fabricants produisent ces cellules sans nickel ni cobalt, et elles coûtent moins cher que les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt). Volkswagen a recours à cette chimie sur l’ID. Polo. Le constructeur équipe les versions d’entrée de gamme de sa citadine électrique, vendue moins de 25 000 euros, d’une batterie LFP de 37 kWh.

Le patron de Volkswagen défend malgré tout le pari du Combi et de son style rétro. « Il montre que si l’on reste fidèle à la marque, on peut avoir une marque enthousiasmante », a-t-il ajouté.