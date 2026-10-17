Thomas Schäfer, patron de Volkswagen, a confirmé qu’une deuxième génération de l’ID. Buzz était en préparation, à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris. Pour la vendre moins cher, le constructeur compte sur sa future plateforme SSP et sur des batteries plus économiques.
Plus de 10 000 clients attendaient la livraison de leur ID. Buzz début 2023 et l’usine Volkswagen de Hanovre avait produit 10 800 exemplaires du Combi électrique en moins d’un an. Près de quatre ans plus tard, le constructeur déchante et a bien du mal à écouler son van. Aux États-Unis, Volkswagen a vendu seulement 432 ID. Buzz au troisième trimestre 2026, contre 2 469 un an plus tôt, selon les ventes trimestrielles relevées par CarBuzz. Le groupe sait que les acheteurs reculent devant le prix. Pour proposer un successeur moins cher, il attend une nouvelle plateforme, et celle-ci a environ trois ans de retard sur le plan de départ.
Des batteries LFP pour alléger la facture de l’ID. Buzz
« L’ID. Buzz repose sur une mauvaise base de coûts. Il lui est donc difficile de vraiment réussir et de se vendre en volume, malheureusement », a expliqué Thomas Schäfer lors d’un entretien sur l’avenir du van accordé au magazine britannique Auto Express. En France, Volkswagen vend son Combi électrique à partir de 49 540 euros en cinq places et à partir de 59 350 euros en sept places, d’après son configurateur en ligne. Si vous avez besoin des sept places pour une famille nombreuse, vous devez donc prévoir plus de 59 000 euros avant la moindre option.
Thomas Schäfer a évoqué les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) pour faire baisser la note du prochain modèle. Les fabricants produisent ces cellules sans nickel ni cobalt, et elles coûtent moins cher que les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt). Volkswagen a recours à cette chimie sur l’ID. Polo. Le constructeur équipe les versions d’entrée de gamme de sa citadine électrique, vendue moins de 25 000 euros, d’une batterie LFP de 37 kWh.
Le patron de Volkswagen défend malgré tout le pari du Combi et de son style rétro. « Il montre que si l’on reste fidèle à la marque, on peut avoir une marque enthousiasmante », a-t-il ajouté.
Le futur ID. Buzz attendra la plateforme SSP
Volkswagen construira la deuxième génération du van sur la SSP (Scalable Systems Platform), à la place de la plateforme MEB de l’actuel ID. Buzz. Toutes les marques du groupe utiliseront cette architecture pour leurs futurs modèles électriques, et Thomas Schäfer compte sur ces volumes pour réduire les coûts de développement et de production. Les conducteurs gagneront aussi en autonomie et en vitesse de recharge, d’après Auto Express.
Herbert Diess, alors patron du groupe Volkswagen, avait présenté la SSP en juillet 2021 et promis un premier modèle pour 2026. Aucune voiture de série n’est encore produite sur cette plateforme aujourd’hui. Gernot Döllner, patron d’Audi, a repoussé à mars 2029 au plus tôt la production de l’A4 e-tron, attendue pour inaugurer la SSP. Motor1 relie ce retard à une décision de Volkswagen, prise en plein développement, de remplacer le réseau de bord en 12 volts par un circuit en 48 volts.
Le premier modèle SSP de la marque Volkswagen sera un grand SUV attendu avant la fin de la décennie, et le nouvel ID. Buzz arrivera après lui, affirme Auto Express. Le prochain Combi électrique devrait donc arriver après 2030, estime Automobile Propre. Volkswagen prépare d’ici là des mises à jour du modèle actuel.
Andreas Mindt, chef du design de Volkswagen, garde en tête la leçon de la New Beetle pour dessiner le prochain van. « On fait une Beetle, puis une autre, et les gens finissent par se lasser », a-t-il confié à Auto Express, avant de promettre un ID. Buzz « intéressant ».