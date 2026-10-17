Mais faut-il vraiment transformer chaque centimètre du tableau de bord en surface numérique ? Bien sûr, un grand écran peut améliorer la lisibilité et faciliter l’accès à certaines fonctions, mais il peut aussi concentrer trop de commandes dans des menus et se montrer très distractif, là où un ancestral bouton physique reste parfois plus rapide à utiliser, et sans avoir à quitter la route des yeux.

Et vous, que pensez-vous des écrans géants à bord ?