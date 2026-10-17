Le nouveau BYD Tang pousse toujours plus loin la numérisation de l’habitacle. De quoi impressionner, mais aussi relancer une question : dans nos voitures, les écrans ne sont-ils pas en train de prendre un peu trop de place ?
Vous vous rappelez quand on jugeait une voiture à son look, à son moteur, à ses équipements, au confort de ses sièges… Aujourd’hui, la taille de son écran central semble presque devenue un argument de vente à part entière, et à ce petit jeu, les constructeurs chinois n’ont clairement pas l’intention de rester spectateurs. Le téléphone au volant est interdit pour des raisons évidentes de sécurité, mais à voir ces écrans toujours plus imposants envahir nos habitacles, on peut s’interroger sur la cohérence de cette course au gigantisme…
BYD transforme son tableau de bord en écran géant
Avec la troisième génération de son SUV électrique Tang, BYD en remet une couche comme le rapporte CarNewsChina. Le constructeur dévoile une interface baptisée « Giant Screen UI », pensée pour exploiter un habitacle dominé par deux immenses dalles numériques. De quoi donner un sérieux coup de vieux à certains tableaux de bord pourtant encore récents.
Le nouveau Tang associe un affichage de 35,4", installé sous la base du pare-brise, à un écran panoramique tactile de 30" qui s’étend quant à lui sur les zones centrale et passager du tableau de bord. Le premier regroupe notamment les informations de conduite ou encore la navigation, tandis que le second se charge du multimédia et des commandes numériques.
Force est d'admettre que l'ensemble évoque davantage un poste de pilotage d’un vaisseau de science-fiction qu’un habitacle automobile. Une impression que BYD assume d'ailleurs pleinement.
Mais en voiture comme ailleurs, il n'y a pas que la taille qui compte. La nouvelle interface BYD permet ainsi de redimensionner, déplacer ou encore juxtaposer différentes fenêtres pour afficher simultanément navigation, musique et informations du véhicule. L’objectif est de rendre cet immense espace numérique toujours plus flexible, plutôt que de simplement démultiplier les pixels.
Des écrans partout, mais pour quel usage ?
BYD ajoute également un compagnon virtuel animé, baptisé Xiao Mianbao, capable de réagir grâce à la voix et à la perception visuelle. Une touche supplémentaire de technologie et d'IA, même si l’on peut s’interroger là encore sur la réelle utilité quotidienne d’un tel assistant.
Avant l'été, c'est Mercedes qui dévoilait son immense planche de bord numérique, baptisée MBUX Hyperscreen, à bord de la nouvelle Classe C, avec une dalle interminable de 99 cm.
Mais faut-il vraiment transformer chaque centimètre du tableau de bord en surface numérique ? Bien sûr, un grand écran peut améliorer la lisibilité et faciliter l’accès à certaines fonctions, mais il peut aussi concentrer trop de commandes dans des menus et se montrer très distractif, là où un ancestral bouton physique reste parfois plus rapide à utiliser, et sans avoir à quitter la route des yeux.
Et vous, que pensez-vous des écrans géants à bord ?