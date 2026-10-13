Des tests publics pour mesurer les performances et les erreurs

SlopTotal ne se contente pas de réunir plusieurs détecteurs : son développeur publie également les résultats de ses propres évaluations. Son benchmark, baptisé SlopBench, comprend 3 252 textes, répartis à parts égales entre contenus humains et textes générés par 14 modèles d'intelligence artificielle.

Parmi les contenus humains figurent notamment 87 passages littéraires publiés entre 1532 et 1915. Leur présence permet d'évaluer les risques de faux positifs, notamment lorsque les détecteurs rencontrent des styles d'écriture anciens ou inhabituels.

Sur ce jeu de tests, le développeur annonce un taux de faux positifs de 1,7 % au seuil « Likely AI », mais seulement 67 % des textes générés par IA sont détectés à ce même seuil. Autrement dit, le système cherche à limiter les accusations injustifiées, quitte à laisser passer une partie des contenus artificiels. Ces chiffres proviennent toutefois des évaluations du projet lui-même et ne garantissent pas des performances identiques dans toutes les situations.

Le projet est open source et peut être auto-hébergé, ce qui permet d'analyser des textes localement sans les transmettre au service en ligne. L'installation depuis les sources nécessite Python 3.10 au minimum, environ 2 Go d'espace pour les modèles et au moins 4 Go de mémoire vive. Une installation via Docker est également proposée, sans nécessiter de carte graphique dédiée.

SlopTotal reste néanmoins un outil d'aide à l'analyse, pas une solution capable de prouver qu'un texte a été généré par une IA. Les résultats sont notamment moins fiables sur les contenus très courts ou réécrits par un humain. La langue constitue également un facteur important : le français est pris en charge, mais les performances peuvent varier selon les langues et les types de contenus.

Pour un enseignant, un recruteur ou un éditeur, les 23 analyses constituent donc avant tout un point de départ pour examiner un texte. Même lorsque plusieurs détecteurs s'accordent, leur verdict ne saurait suffire, à lui seul, à établir l'origine d'un contenu.