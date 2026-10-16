Changer de morceau, retrouver un lien copié, lancer un minuteur… Sur Windows, ces petites actions finissent vite par se disperser entre la barre des tâches, les raccourcis et les fenêtres. Dynamic Edge les rassemble dans une interface compacte, une capsule qui reste accessible au bord de l’écran sans alourdir le système.
Sur Windows, les actions les plus fréquentes ne sont pas forcément celles qui disposent du meilleur accès. Un développeur indépendant propose depuis début septembre de les réunir dans Dynamic Edge, une application compatible avec Windows 10 et 11 qui s'inspire de Dynamic Island, l'interface introduite par Apple sur ses iPhone.
Un seul panneau pour les actions courantes
Dynamic Edge peut afficher l’historique du presse-papiers directement dans sa capsule. Vous pouvez rechercher, filtrer ou épingler les textes, images et liens copiés, ce qui évite de perdre son temps en partant à la pêche !
La même interface sert au contrôle multimédia. Elle affiche la progression du morceau ou de la vidéo et permet, avec les lecteurs compatibles, de se déplacer directement à un autre moment de la lecture. Un lanceur d’applications et de dossiers, un minuteur, un chronomètre et des commandes de volume complètent l’ensemble, dans un véritable couteau suisse !
- Commandes multimédias intégrées
- Gestionnaire de presse-papiers inclus
- Minuteries et lanceurs intégrés
Plus qu’un habillage : Dynamic Edge mise sur l’intégration à Windows
L’application peut se placer en haut, à gauche ou à droite de l’écran. Elle peut également fonctionner sur plusieurs moniteurs. Un raccourci clavier permet de l’ouvrir, tandis que le « Magic Shake » la fait apparaître après un mouvement rapide de la souris. On peut aussi passer d’un espace à l’autre avec la molette de la souris ou le pavé tactile.
Dynamic Edge est développé avec WinUI 3 et le Windows App SDK, plutôt qu’avec Electron. Un choix technique qui privilégie une interface native et cohérente avec Windows, tout en visant une faible consommation de ressources. La version gratuite couvre l’essentiel, mais limite notamment le lanceur à trois raccourcis. L’offre Plus, proposée en achat unique, débloque des emplacements illimités et certaines fonctions avancées. Si l’application est très prometteuse, elle est néanmoins encore en développement.
Dynamic Edge s’adresse aux utilisateurs qui veulent regrouper plusieurs petites commandes sans alourdir leur système. Il a moins d'intérêt si le presse-papiers ou les raccourcis natifs de Windows répondent déjà à vos besoins.