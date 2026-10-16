Un seul panneau pour les actions courantes

Dynamic Edge peut afficher l’historique du presse-papiers directement dans sa capsule. Vous pouvez rechercher, filtrer ou épingler les textes, images et liens copiés, ce qui évite de perdre son temps en partant à la pêche !

La même interface sert au contrôle multimédia. Elle affiche la progression du morceau ou de la vidéo et permet, avec les lecteurs compatibles, de se déplacer directement à un autre moment de la lecture. Un lanceur d’applications et de dossiers, un minuteur, un chronomètre et des commandes de volume complètent l’ensemble, dans un véritable couteau suisse !