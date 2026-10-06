Le téléphone affiche stockage plein après les vacances ? Les fichiers pro et perso se baladent sur des disques durs, voire des clés USB oubliées au fond d’un tiroir ? Un NAS permet de tout centraliser, sauvegarder et partager. Justement, les UGREEN DXP4800 Plus et DH2300 sont en promotion pour le Prime Day, un vrai bon plan Prime Day !
Ah, cette irrépressible envie de faire du tri dans ses photos et ses fichiers… On est nombreux à la ressentir, surtout après avoir fait le plein de souvenirs pendant les vacances.
L’idéal, c’est d’avoir un espace perso pour tout organiser comme on le souhaite, puis de partager ses images, vidéos et autres documents avec les personnes de son choix, famille comme amis, tout en gardant le contrôle. Un NAS apporte cette maîtrise, c’est un peu comme avoir un cloud perso hébergé chez soi.
Reste la question du budget…
Pas d’abonnement mensuel, et un tarif avantageux le temps de Prime Day du 6 au 7 octobre :
- UGREEN NASync DXP4800 Plus : 549,99 € au lieu de 729,99 € (-25 %)
- UGREEN NASync DH2300 : 189,99 € au lieu de 246,99 € (-23 %)
UGREEN NASync DXP4800 Plus : le choix de la performance (-25 %)
Si le NAS UGREEN DXP4800 Plus est aussi populaire, ce n’est pas un hasard… Polyvalence, fonctionnalités et excellent rapport qualité-prix… Alors, lorsque le Prime Day lui offre en plus une jolie ristourne, on a du mal à regarder ailleurs. Reste à savoir s’il est fait pour vous.
Conception : un NAS qui coche toutes les cases
Le DXP4800 Plus est très bien construit, et on parle non seulement de qualité de fabrication, mais aussi des équipements présents.
En façade, son lecteur SD et ses ports USB-C et USB-A permettent de transférer des fichiers depuis un appareil photo, un ordinateur ou un stockage externe. À l’arrière se retrouvent des ports USB 3.2 et USB 2.0, ainsi qu’une sortie HDMI pour relier directement le NAS à un téléviseur.
Côté réseau, il propose des ports 2,5 GbE et 10 GbE, un véritable atout pour celles et ceux qui manipulent régulièrement de gros volumes : sauvegardes, fichiers vidéo, photos haute résolution ou médiathèques volumineuses. Avec une infrastructure compatible, des transferts de plusieurs gigaoctets se règlent en quelques secondes.
Sous le châssis, une trappe donne accès à des emplacements M.2 pour ajouter des SSD NVMe, notamment afin d’accélérer certains usages. Le stockage principal repose toutefois sur quatre baies SATA, compatibles avec les disques de 3,5 et 2,5 pouces.
Ainsi, avec une capacité pouvant atteindre 144 To, le DXP4800 Plus s’adresse aussi bien aux particuliers qui désirent un espace centralisé pour leurs sauvegardes qu’aux utilisateurs professionnels ayant des besoins plus exigeants.
Qui plus est, la force d’un NAS est de pouvoir évoluer selon les besoins. Il est donc possible de commencer avec une certaine configuration, puis de compléter le stockage au fil du temps.
Une configuration solide pour multiplier les usages
Le DXP4800 Plus embarque un processeur Intel de 12e génération, accompagné de 8 Go de mémoire vive DDR5, une base confortable pour le quotidien.
Concrètement, cela signifie la possibilité de lire des contenus en 4K, l’accès simultané de plusieurs utilisateurs et des sauvegardes rapides, le tout avec une consommation d’énergie contenue. Au passage, la mémoire vive est extensible jusqu’à 64 Go, histoire de répondre aux usages les plus gourmands.
Du côté de l’interface, c’est ergonomique, facile à prendre en main et surtout, compatible avec la plupart des plateformes : Windows, macOS, iOS, Android.
À vous d’en faire ce que vous voulez : centre multimédia pour vos films et séries, outil de sauvegarde sécurisé, serveur de partage pour toute la famille ou pour votre équipe.
UGREEN NASync DH2300 : la solution simple et accessible pour le quotidien (-23 %)
Tout le monde n’a pas besoin de 144 To ni d’un port 10 GbE… Si vous voulez simplement mettre vos souvenirs et vos documents à l’abri, le DH2300 est une porte d’entrée parfaite dans l’univers du NAS, surtout à moins de 200 € pendant le Prime Day.
Deux baies et jusqu’à 64 To de stockage
Avec ses deux baies de stockage, le DH2300 adopte un format plus compact et donc plus discret, tout en conservant une capacité généreuse pouvant atteindre 64 To selon la configuration choisie. De quoi disposer d’un espace confortable pour centraliser photos, vidéos, documents et autres fichiers.
Ses deux baies permettent également de mettre en place une configuration en miroir, par exemple avec deux disques configurés en RAID 1. Dans ce cas, les données sont répliquées sur les deux disques : si l’un d’eux tombe en panne, une copie reste disponible sur l’autre.
Sans abonnement et avec une IA pour trier vos photos
Comme son grand frère, il fonctionne sans abonnement et s’appuie sur une interface ergonomique, facile à prendre en main. Mention spéciale pour les fonctionnalités IA qui facilitent le tri et l’organisation des fichiers. Vous pouvez ainsi transférer des milliers de photos et laisser le système les analyser pour vous aider à les classer rapidement.
À ce propos, le DH2300 peut se synchroniser avec vos services cloud existants afin de rapatrier vos données et de les centraliser au même endroit. Il prend également en charge la sauvegarde automatique de vos appareils et, une fois connecté à un téléviseur compatible, peut aussi servir de lecteur multimédia.
Bref, le DH2300 ne se contente pas de faire office d’espace de stockage ou de solution de sauvegarde. Il propose tout un ensemble de fonctions pratiques pour simplifier la gestion de ses fichiers et, surtout, pour profiter pleinement de ses contenus plutôt que de les laisser dormir au fond d’un disque dur externe.