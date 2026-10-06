Le DXP4800 Plus est très bien construit, et on parle non seulement de qualité de fabrication, mais aussi des équipements présents.

En façade, son lecteur SD et ses ports USB-C et USB-A permettent de transférer des fichiers depuis un appareil photo, un ordinateur ou un stockage externe. À l’arrière se retrouvent des ports USB 3.2 et USB 2.0, ainsi qu’une sortie HDMI pour relier directement le NAS à un téléviseur.

Côté réseau, il propose des ports 2,5 GbE et 10 GbE, un véritable atout pour celles et ceux qui manipulent régulièrement de gros volumes : sauvegardes, fichiers vidéo, photos haute résolution ou médiathèques volumineuses. Avec une infrastructure compatible, des transferts de plusieurs gigaoctets se règlent en quelques secondes.

Sous le châssis, une trappe donne accès à des emplacements M.2 pour ajouter des SSD NVMe, notamment afin d’accélérer certains usages. Le stockage principal repose toutefois sur quatre baies SATA, compatibles avec les disques de 3,5 et 2,5 pouces.

Ainsi, avec une capacité pouvant atteindre 144 To, le DXP4800 Plus s’adresse aussi bien aux particuliers qui désirent un espace centralisé pour leurs sauvegardes qu’aux utilisateurs professionnels ayant des besoins plus exigeants.

Qui plus est, la force d’un NAS est de pouvoir évoluer selon les besoins. Il est donc possible de commencer avec une certaine configuration, puis de compléter le stockage au fil du temps.