Les premiers signes remontent au 31 août, date à laquelle les outils de surveillance de Surfshark détectent une activité suspecte dans un environnement de test. Deux jours plus tard, l’enquête confirme qu’une personne extérieure a réussi à s’y introduire.

À l’origine de l’incident, une erreur humaine. Une configuration incorrecte a exposé le serveur sur Internet alors qu’il aurait dû rester cantonné au réseau interne. Une fois à l’intérieur, l’intrus a pu consulter plusieurs ressources techniques, parmi lesquelles des binaires système et des configurations internes liées à plusieurs services.

Plus préoccupant encore, l’enquête révèle que des identifiants internes utilisés lors des processus de compilation avaient parfois été enregistrés dans l’historique du code et ont donc pu être exposés à leur tour. Surfshark assure qu’ils ne donnaient accès ni aux données des abonnés ni aux systèmes de production, mais a tout de même passé en revue les secrets concernés avant de les révoquer ou de les remplacer par précaution.

Les investigations établissent aussi que l’attaquant a atteint un second serveur VPS, isolé et utilisé comme proxy pour optimiser l’accès à certains contenus. Là encore, le fournisseur se veut rassurant : cette machine ne permettait de consulter ni les identités des utilisateurs et utilisatrices, ni leurs adresses IP, ni les clés de chiffrement, ni le trafic de navigation. Les identifiants protégeant les systèmes sensibles étaient, quant à eux, conservés séparément dans des coffres dédiés.

Le 2 septembre, une fois le périmètre de l’intrusion circonscrit, Surfshark coupe la connexion externe du serveur compromis et inspecte les autres machines du même sous-réseau ainsi que les ressources que l’attaquant aurait pu atteindre, à la recherche, notamment, d’éventuelles portes dérobées.