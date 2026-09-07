Les chercheurs ont aussi observé une hiérarchie dans le traitement des victimes. Une première instance de HOOKEDGE contacte ses opérateurs toutes les 30 minutes. Sur les versions récentes, cet intervalle passe à 61 minutes. D'un côté, cela ménage le quota de 100 requêtes de la version gratuite de webhook.site, et de l'autre cela permet d'échapper aux bacs à sable automatisés, qui n'observent généralement un fichier qu'une heure tout au plus. Sur les cibles jugées prioritaires, une seconde charge peut être installée avec un rythme de connexion allant jusqu'à cinq minutes, et les adresses webhook.site utilisées pour ces cibles étaient administrées depuis des IP NordVPN. Recorded Future a aussi trouvé un lien entre HOOKEDGE et une porte dérobée plus ancienne du même groupe, HEADLACE. Début février 2026, nous rapportions déjà comment ce groupe exploitait une faille de Microsoft Office (CVE-2026-21509) pour viser des cibles gouvernementales en Ukraine et en Roumanie, cette fois sans macros.