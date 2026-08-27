Une étude de Surfshark détaille la collecte de données opérée par 171 applications d'Apple, Google, Microsoft, Amazon et Meta sur l'App Store. Les écarts entre les cinq groupes vont de 7 à 25 types de données collectées par application en moyenne.
Menée un peu plus tôt ce mois-ci, cette analyse s'appuie sur les fiches de confidentialité publiées par chaque éditeur sur la page de son application dans l'App Store. Celle-ci précise les types de données collectées, soit un total de 35 catégories distinctes. Chaque fiche liste ce qu'une application recueille, de l'identifiant d'appareil à l'historique de navigation. Cela permet donc de comparer les pratiques d'Apple, Google, Microsoft, Amazon et Meta.
25 types de données pour Meta, 7 pour Apple : l'écart entre les cinq groupes
Nous rapportions une étude de Surfshark consacrée à la collecte de données par les objets connectés, dans laquelle l'entreprise notait qu'une application domotique sur dix intégrait un traqueur. Le fournisseur VPN poursuit son enquête et s'intéresse cette fois aux Big Tech.
Sur les 12 applications Meta incluses dans l'échantillon actuel, la moyenne s'élève à 25 types de données par application, contre 17 pour Google, 12 pour Amazon, 8 pour Microsoft et 7 pour Apple. Meta AI totalise 33 catégories déclarées, suivie par Meta Horizon, Meta Business Suite, Meta Ads Manager, Messenger, Forum et Facebook, à 32 chacune. Selon l'étude, les données recueillies par ces sept applications sont systématiquement rattachées à l'identité de l'utilisateur. Neuf applications Meta recueillent la localisation précise, alors qu'une position approximative suffirait souvent aux fonctionnalités proposées, et sept recueillent l'historique de navigation, c'est-à-dire les sites consultés en dehors de l'application elle-même.
Avec 44 applications recensées sur les 171 analysées, Google apparaît dans 29 des 40 applications les plus gourmandes en données du classement, contre 9 pour Meta et 2 pour Amazon. Sa moyenne générale atteint 17 types de données. Google Maps, seule application classée dans les outils de navigation, en collecte 26. Google Chrome et Google Gemini font partie des huit services du groupe à recueillir l'historique de navigation. Du côté d'Amazon, 34 applications ont été passées en revue, pour une moyenne de 12 types de données. Alexa en collecte 28, un total supérieur à celui de toute autre application non-Meta du panel, tandis qu'Amazon Shopper reste la seule application du groupe à recueillir l'historique de navigation.
Microsoft et Apple affichent des moyennes de 8 et 7 types de données par application, en retrait par rapport aux trois autres groupes. Seule exception chez Microsoft : Designer, qui collecte 12 catégories dans le segment Graphics & Design et y devance Apple, dont la moyenne se limite à 10.
Ailleurs, la firme de Redmond reste généralement en queue de classement. Apple couvre de son côté 15 catégories au total, davantage que les autres groupes, mais ses chiffres restent bas. Ses 13 applications Utilities collectent en moyenne 6 types de données, contre 17 chez Google pour la même section. Seule Safari récolte l'historique de navigation, tandis que six applications Apple accèdent à la localisation précise.
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