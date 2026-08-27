Nous rapportions une étude de Surfshark consacrée à la collecte de données par les objets connectés, dans laquelle l'entreprise notait qu'une application domotique sur dix intégrait un traqueur. Le fournisseur VPN poursuit son enquête et s'intéresse cette fois aux Big Tech.

Sur les 12 applications Meta incluses dans l'échantillon actuel, la moyenne s'élève à 25 types de données par application, contre 17 pour Google, 12 pour Amazon, 8 pour Microsoft et 7 pour Apple. Meta AI totalise 33 catégories déclarées, suivie par Meta Horizon, Meta Business Suite, Meta Ads Manager, Messenger, Forum et Facebook, à 32 chacune. Selon l'étude, les données recueillies par ces sept applications sont systématiquement rattachées à l'identité de l'utilisateur. Neuf applications Meta recueillent la localisation précise, alors qu'une position approximative suffirait souvent aux fonctionnalités proposées, et sept recueillent l'historique de navigation, c'est-à-dire les sites consultés en dehors de l'application elle-même.