L'étude Surfshark passe au crible les déclarations de confidentialité de 15 navigateurs mobiles populaires, issues pour l'essentiel du Google Play Store, les données de Safari provenant de l'App Store d'Apple. En septembre 2025, nous rapportions une première analyse de l'entreprise, consacrée cette fois aux navigateurs dopés à l'IA. Ce rapport-ci porte spécifiquement sur la géolocalisation.

L'étude distingue deux modes de collecte. La localisation approximative couvre une zone d'au moins 3 kilomètres carrés correspondant donc à un quartier à une ville. La localisation précise descend en dessous de ce seuil et permet d'identifier une rue, un bâtiment, une position quasi exacte. Chrome, Safari, Opera et Firefox ne collectent que la première. Edge, Aloha, Yandex et Phoenix déclarent collecter les deux. Mais pour faire quoi ? Chrome, Firefox et Yandex avancent cinq usages : personnalisation, publicité, fonctionnement de l'application, analyses et prévention de la fraude. De son côté, Safari se cantonne à la personnalisation, et, Opera à la publicité.

Sept des quinze navigateurs ne collectent aucune donnée de localisation. C'est le cas de DuckDuckGo, Brave, Tor, Ecosia, Samsung Internet, UC Browser et Mi Browser. Lorsqu'un site a besoin de géolocaliser l'utilisateur, par exemple pour afficher une carte ou des résultats locaux, il peut demander une autorisation ponctuelle via une fenêtre du navigateur. L'application elle-même n'a pas besoin d'enregistrer cette donnée en continu.