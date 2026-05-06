Google ajoute une option de confidentialité à son navigateur mobile qui évitera de révéler vos coordonnées GPS précises aux sites web. Les utilisateurs d'Android pourront désormais choisir de ne communiquer qu'une zone géographique approximative.
C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs Android : Google Chrome gagne un contrôle supplémentaire sur les données de localisation. L'entreprise californienne a annoncé hier l'arrivée d'une fonction permettant de transmettre une position approximative aux sites web, plutôt que les coordonnées GPS exactes.
Chrome donne plus de contrôle sur la géolocalisation
La distinction entre localisation précise et approximative permet d'éviter la transmission systématique de données GPS détaillées. Jusqu'à présent, autoriser l'accès à la position revenait à communiquer des coordonnées exactes, même quand une simple zone géographique suffisait. La nouvelle mouture du navigateur mobile permet désormais à l'utilisateur de limiter le partage à un périmètre élargi.
Concrètement, cette souplesse protège contre les abus potentiels tout en préservant l'utilité des services géolocalisés. Chercher un restaurant dans le coin, vérifier les conditions météo ou lire l'actualité régionale ne nécessite aucune précision au mètre près. Le GPS exact garde son utilité pour les applications de navigation, la commande de courses à domicile ou toute fonction réclamant une adresse précise.
Une arrivée prévue aussi sur ordinateur
Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule : le géant de Mountain View prévoit d'étendre cette option aux versions desktop du navigateur dans les mois à venir, sans calendrier précis pour le moment. Les développeurs web disposeront parallèlement de nouvelles interfaces de programmation (API) pour indiquer le niveau de précision requis par leur site. Un porte-parole de Google explique dans un courriel : « Nous encourageons les développeurs à revoir leurs besoins en localisation et à ne demander une position précise que lorsque c'est requis pour la fonctionnalité du site ».
La situation reste encore floue concernant Chrome sur iOS. Les propriétaires d'iPhone et d'iPad bénéficient déjà d'une option similaire au niveau système depuis plusieurs années, applicable application par application. Si cette approche offre moins de flexibilité que le contrôle site par site prévu sur Android et ordinateur, elle constitue malgré tout une alternative pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité.