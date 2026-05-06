La distinction entre localisation précise et approximative permet d'éviter la transmission systématique de données GPS détaillées. Jusqu'à présent, autoriser l'accès à la position revenait à communiquer des coordonnées exactes, même quand une simple zone géographique suffisait. La nouvelle mouture du navigateur mobile permet désormais à l'utilisateur de limiter le partage à un périmètre élargi.

Concrètement, cette souplesse protège contre les abus potentiels tout en préservant l'utilité des services géolocalisés. Chercher un restaurant dans le coin, vérifier les conditions météo ou lire l'actualité régionale ne nécessite aucune précision au mètre près. Le GPS exact garde son utilité pour les applications de navigation, la commande de courses à domicile ou toute fonction réclamant une adresse précise.