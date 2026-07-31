Nous rapportions déjà, en juin 2025, plusieurs failles touchant OpenVPN sous Windows. L'une d'elles provoquait un plantage complet de l'ordinateur, sans donner accès aux données ni au système. Une autre série de failles permettait à un attaquant ayant déjà récupéré les identifiants d'un utilisateur d'obtenir les droits les plus élevés du système, ou d'exécuter du code avec ces mêmes privilèges.

Ces failles avaient été signalées par Microsoft, puis corrigées dans les versions 2.6.10 et 2.5.10 d'OpenVPN. Elles touchaient à la fois un service Windows lancé par OpenVPN et un pilote réseau utilisé pour créer la connexion VPN. Plus d'un an après ces correctifs, de nombreux fournisseurs n'ont toujours pas basculé vers une version corrigée, laissant ces mêmes failles exploitables.

Certains fournisseurs assument ce retard. PureVPN, par exemple, reste sur OpenVPN 2.6.12 pour préserver ses développements propriétaires et la prise en charge du driver Wintun, retiré en version 2.7. Proton VPN prend le chemin inverse : le service prévoit de retirer progressivement OpenVPN de ses applications, au profit de son protocole Stealth et de WireGuard, jugés plus légers.