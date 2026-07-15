De son côté, Certo appelle Google à combler cette faille par deux mesures simples. La première serait de faire apparaître une notification temporaire et discrète chaque fois qu'un nouveau compte est ajouté à Chrome ou que la synchronisation est activée, un peu comme une alerte de connexion qu'on reçoit déjà sur d'autres services. La seconde pourrait être d'afficher en permanence, dans un coin de l'application, un petit indicateur précisant si Chrome est actuellement synchronisé, et avec quel compte, chose que l'on peut voir qu'en passant par les paramètres du navigateur, et qui n'est pas directement visible. Ces deux ajustements pourraient, pour Certo, être déterminants pour les victimes de surveillance conjugale par exemple, avec un rappel que les plus grandes menaces numériques ne viennent pas toujours d'un logiciel malveillant, mais parfois d'une fonctionnalité ordinaire, détournée par quelqu'un de proche.