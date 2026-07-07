Les navigateurs intégrés d’Android sont bien utiles, mais ils peuvent, hélas, être à l’origine de quelques soucis de confidentialité. Il est heureusement possible d’en désactiver certains.
Les navigateurs intégrés, ces fenêtres qui s’ouvrent quand on clique sur un lien au sein d’une appli, sont très répandus. Mais ils ne sont pas exempts de défauts : il y a quelques années, un chercheur avait montré que le navigateur maison de TikTok enregistrait les clics et les frappes clavier. De leur côté, les navigateurs internes de Facebook et Instagram s’étaient avérés capables d’injecter du code sur les pages visitées pour accéder aux données de navigation des utilisateurs. Aujourd’hui, la prudence reste encore et toujours de mise.
Pourquoi il ne faut pas toujours se fier aux navigateurs intégrés
Quand on ouvre un lien depuis Gmail ou encore Instagram, on accède à une fenêtre de navigation disponible directement au sein de l’application. Ce navigateur intégré, fait pour des recherches ponctuelles, permet d’éviter que les utilisateurs sortent de l’outil mais aussi de filtrer certains liens avant affichage.
Mais ces navigateurs intégrés ont aussi des inconvénients : dans Google Search, par exemple, la barre d’adresse est masquée et la page consultée se referme automatiquement dès qu’une nouvelle recherche est lancée. De plus, l’historique de navigation est systématiquement effacé, sans avoir été synchronisé avec le navigateur principal. Impossible donc, de retrouver facilement une page consultée.
Autre problème, même si ces fenêtres offrent un niveau de sécurité correct, elles ne préviennent pas l’utilisateur lorsqu’une faille est détectée, contrairement à un navigateur classique. Autant de raisons de les éviter quand cela est possible.
Comment désactiver les navigateurs intégrés sur vos applications ?
En basculant vers le navigateur par défaut de votre téléphone, vous pourrez reprendre la main sur votre historique de navigation, mais aussi profiter de vos extensions habituelles et éviter que les applications ne suivent vos faits et gestes.
La marche à suivre varie, bien sûr, selon les applications. Voici quelques exemples (notez que YouTube et Reddit ne proposent pas d’option de désactivation) :
- Sur Google Search, vous devrez cliquer sur votre icône de profil et vous rendre dans les réglages. Appuyez sur « Autres Paramètres » puis désactivez l'option « Ouvrir pages Web dans l'appli » ;
- Sur Gmail, il vous faudra vous rendre dans les réglages en appuyant sur les trois petits traits visibles en haut à droite de l’écran de votre mobile, cliquer sur « Paramètres » > « Paramètres généraux », puis décocher l'option « Ouvrir les liens dans Gmail ». Attention, toutefois, aux liens de hameçonnage, une fois ce réglage effectué.
Ces petits réglages vous permettront d’améliorer votre confidentialité.