Les navigateurs intégrés, ces fenêtres qui s’ouvrent quand on clique sur un lien au sein d’une appli, sont très répandus. Mais ils ne sont pas exempts de défauts : il y a quelques années, un chercheur avait montré que le navigateur maison de TikTok enregistrait les clics et les frappes clavier. De leur côté, les navigateurs internes de Facebook et Instagram s’étaient avérés capables d’injecter du code sur les pages visitées pour accéder aux données de navigation des utilisateurs. Aujourd’hui, la prudence reste encore et toujours de mise.