Voilà un nouvel incident sur un smartphone haut de gamme qui ne va pas plaire à Samsung. Un Galaxy S25 FE a en effet pris feu alors qu'il était en pleine recharge.
La question des smartphones qui explosent a toujours été une question sensible depuis le scandale des Galaxy Note 7. Et cette année, on a eu vent de plusieurs smartphones Samsung qui ont connu ce genre de problème. Il y a quelques mois, c'était un Galaxy S24 qui prenait feu alors que son propriétaire l'utilisait. Plus récemment, c'est un Galaxy S25 Plus qui a pris feu alors qu'il rechargeait. Et aujourd'hui, c'est au tour d'un Galaxy S25 FE de connaître un tel incident.
Un Samsung Galaxy S25 FE explose pendant qu'il chargeait
Le propriétaire canadien d'un Samsung Galaxy S25 FE a ces derniers jours fait du bruit sur Reddit en partageant l'histoire de son smartphone. Alors qu'il l'avait branché la nuit pour être rechargé, le propriétaire en effet vu son appareil le réveiller avec des bruit de détonation, avant que des bouts de métal et de plastique issus de l'appareil commencent à être projetés un peu partout.
L'utilisateur a posté plusieurs images impressionnantes de la carcasse de son smartphone. Il a précisé avoir acheté son appareil chez Virgin il y a environ six mois, et toujours payer à l'heure actuel des mensualités. L'appareil était posé sur le matelas (et non pas sous un coussin par exemple) et était rechargé à l'aide du câble Samsung et d'un chargeur tiers de 20W USB-PD.
L'étui portefeuille cause de l'incident ?
Il faut noter que le problème peut avoir comme origine l'étui du smartphone. Ce Galaxy S25 FE était en effet intégré dans un étui portefeuille en cuir, dans lequel se retrouvaient plusieurs pièces de monnaie. Une configuration qui a pu aider à l'emballement et à l'incendie, avec notamment pour conséquence une petite brûlure au niveau du cou du propriétaire.
Ce dernier a contacté Samsung pour évoquer ce problème, et a reçu un ticket de la part du géant sud-coréen. Il n'a pour le moment pas encore été re-contacté. Android Authority, qui s'est aussi mis en lien avec Samsung, n'a pour le moment pas réussi à obtenir de commentaires de la part du groupe.