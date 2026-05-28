Le propriétaire canadien d'un Samsung Galaxy S25 FE a ces derniers jours fait du bruit sur Reddit en partageant l'histoire de son smartphone. Alors qu'il l'avait branché la nuit pour être rechargé, le propriétaire en effet vu son appareil le réveiller avec des bruit de détonation, avant que des bouts de métal et de plastique issus de l'appareil commencent à être projetés un peu partout.

L'utilisateur a posté plusieurs images impressionnantes de la carcasse de son smartphone. Il a précisé avoir acheté son appareil chez Virgin il y a environ six mois, et toujours payer à l'heure actuel des mensualités. L'appareil était posé sur le matelas (et non pas sous un coussin par exemple) et était rechargé à l'aide du câble Samsung et d'un chargeur tiers de 20W USB-PD.