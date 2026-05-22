Le géant chinois veut devenir plus autonome. Et ça va passer par un développement plus affirmé dans la production de ses propres puces.
Il y a un an, Xiaomi lançait la première puce produite directement par ses équipes, la XRing 01, destinée à équiper ses smartphones. L'objectif est, à terme, de pouvoir faire comme Apple, Google, Samsung ou Huawei, et pouvoir se passer des géants Qualcomm et MediaTek. Et pour ce faire, le géant va mettre des milliards et des milliards sur la table.
Xiaomi programme près de 25 milliards d'euros pour la R&D
Xiaomi veut continuer son ascension, qui passe notamment en ce moment par sa percée dans le monde des véhicules électriques. Pour soutenir son développement tous azimuts, le groupe a ainsi programmé 200 milliards de yuans (plus de 25 milliards d'euros) d'investissement en R&D pour les cinq prochaines années.
Évidemment, tout n'ira pas dans la développement de ses puces. Mais quand on voit que Xiaomi avait investi 105,5 milliards de yuans (13,4 milliards d'euros) les cinq années précédentes, on voit que les ambitions sont là, avec une enveloppe quasiment doublée, dont plusieurs milliards devraient aller pour ses futures puces.
Xiaomi va prendre le temps niveau avancée technologique
Dans ce domaine, on peut noter que si Xiaomi est ambitieux, la marque cherche aussi à prendre son temps. Sa prochaine puce XRing 03 va ainsi sortir cette année, mais sera produite en utilisant un process de gravure en 3 nm, quand les meilleurs SoC aujourd'hui sont produits avec des technologies à 2 nm.
Reste maintenant à savoir au bout de combien de temps Xiaomi pourrait réussir à atteindre le niveau de ses concurrents qui se passent déjà des puces Qualcomm pour leurs appareils. Car on peut noter que même un Samsung, qui possède depuis de nombreuses années propres puces Exynos, fait souvent appel aux meilleurs SoC de Qualcomm pour ses smartphones les plus haut de gamme.