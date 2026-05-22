Xiaomi veut continuer son ascension, qui passe notamment en ce moment par sa percée dans le monde des véhicules électriques. Pour soutenir son développement tous azimuts, le groupe a ainsi programmé 200 milliards de yuans (plus de 25 milliards d'euros) d'investissement en R&D pour les cinq prochaines années.

Évidemment, tout n'ira pas dans la développement de ses puces. Mais quand on voit que Xiaomi avait investi 105,5 milliards de yuans (13,4 milliards d'euros) les cinq années précédentes, on voit que les ambitions sont là, avec une enveloppe quasiment doublée, dont plusieurs milliards devraient aller pour ses futures puces.