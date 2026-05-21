First VPN n'est pas le genre de service dont on parle entre amis. Depuis 2014, ce réseau privé virtuel, dont le but est de masquer l'origine d'une connexion internet en la faisant transiter par des serveurs intermédiaires, se vendait comme un bouclier total contre toute identification. Il proposait à ses abonnés de disparaître du radar des enquêteurs, en reroutant les connexions via des serveurs tiers. La promesse commerciale était affichée : zéro coopération avec les forces de l'ordre. Quant à la publicité, elle ne circulait qu'en sous-main, exclusivement sur des forums fréquentés par des hackers.