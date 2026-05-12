Intego ONE ne change pas de nature avec cette mise à jour. La suite conserve son approche tout-en-un, pensée pour regrouper dans une seule application l’antivirus, le pare-feu, SmartClean et, selon la formule choisie, le VPN. Essential couvre les fonctions de sécurité principales, Advanced ajoute les outils d’optimisation, tandis que Complete intègre aussi la partie VPN.

L’évolution ne transforme donc pas le produit, mais elle lève un vrai frein à l’usage, surtout pour celles et ceux qui veulent protéger leur Mac sans devoir décoder chaque réglage technique dans une langue qui n’est pas la leur. Jusqu’ici, l’anglais s’imposait dans les menus, les alertes et les explications liées aux connexions réseau. Pour un antivirus, passe encore. Mais pour un pare-feu qui requiert d’autoriser ou de bloquer des échanges, ou pour des réglages de confidentialité que l’on manipule sans toujours en mesurer la portée, la traduction française change tout de même le rapport au logiciel.

Une mise à jour discrète, donc, mais plutôt bienvenue pour une suite qui vise aussi des utilisateurs et utilisatrices non spécialistes.