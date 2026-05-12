Bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices macOS peu à l’aise avec l’anglais technique. Avec sa version 1.2.5, Intego ONE gagne une traduction française qui rend la suite antivirus plus accessible.
Intego ONE avait de bons arguments, à condition de ne pas être fâché avec l’anglais. La suite de sécurité pour Mac, pensée pour réunir dans une seule interface les outils historiques d’Intego, n’était en effet jusqu’ici proposée que dans la langue de Shakespeare. Pas tout à fait idéal pour un logiciel qui demande de comprendre des alertes réseau, des règles de pare-feu, des options d’analyse ou des paramètres de confidentialité. C’est désormais chose résolue avec la version 1.2.5, qui introduit une interface traduite en français.
Le même Intego ONE, mais plus facile à comprendre
Intego ONE ne change pas de nature avec cette mise à jour. La suite conserve son approche tout-en-un, pensée pour regrouper dans une seule application l’antivirus, le pare-feu, SmartClean et, selon la formule choisie, le VPN. Essential couvre les fonctions de sécurité principales, Advanced ajoute les outils d’optimisation, tandis que Complete intègre aussi la partie VPN.
L’évolution ne transforme donc pas le produit, mais elle lève un vrai frein à l’usage, surtout pour celles et ceux qui veulent protéger leur Mac sans devoir décoder chaque réglage technique dans une langue qui n’est pas la leur. Jusqu’ici, l’anglais s’imposait dans les menus, les alertes et les explications liées aux connexions réseau. Pour un antivirus, passe encore. Mais pour un pare-feu qui requiert d’autoriser ou de bloquer des échanges, ou pour des réglages de confidentialité que l’on manipule sans toujours en mesurer la portée, la traduction française change tout de même le rapport au logiciel.
Une mise à jour discrète, donc, mais plutôt bienvenue pour une suite qui vise aussi des utilisateurs et utilisatrices non spécialistes.
- moodPas d'essai gratuit
- devices1 à 5 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
- local_atmPas d'anti-ransomware
- groupsPas de contrôle parental
Intego One remplace les anciennes suites X9 avec une approche plus simple et plus cohérente. Le logiciel regroupe antivirus, pare-feu, VPN et SmartClean dans une seule interface pensée pour macOS. Cette organisation évite d’installer plusieurs logiciels séparés pour protéger votre ordinateur. L’antivirus bloque les menaces en temps réel, le pare-feu contrôle les connexions et SmartClean améliore les performances du système. Le VPN reste réservé à la formule Complete, ce qui limite l’offre d’entrée de gamme. Malgré cette contrainte, Intego One reste une suite de sécurité solide pour les utilisateurs de Mac qui recherchent une protection complète et un ordinateur plus rapide.
- Interface claire, moderne et agréable à prendre en main
- Suite enfin mieux intégrée qu’au temps des modules séparés
- Base antivirus sérieuse
- VPN convaincant, avec bonnes performances et kill switch
- Paramétrage assez complet côté antivirus et pare-feu
- Pare-feu trop directif au premier lancement
- Moteur anti-malware lourd en mémoire