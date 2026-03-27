Intego ONE ne change pas totalement de braquet, mais recompose l’offre de l’éditeur autour d’un produit unique. La nouvelle suite regroupe ainsi un antivirus, un pare-feu, un module de nettoyage baptisé SmartClean et un VPN. L’ensemble doit fonctionner depuis une application unifiée, pensée pour simplifier la gestion de fonctions jusqu’ici réparties entre plusieurs outils.

Dans le détail, la partie antivirus doit assurer une protection en temps réel contre les menaces ciblant macOS, en surveillant en continu les fichiers, les applications et les téléchargements. Elle prend aussi en charge la détection des logiciels publicitaires, des logiciels espions, des rançongiciels, des applications potentiellement indésirables et d’autres programmes malveillants conçus pour dérober des données, avec la possibilité de lancer des analyses manuelles.

Le pare-feu, de son côté, promet un contrôle plus fin des connexions entrantes et sortantes, avec des réglages par application ou par réseau. SmartClean couvre la partie maintenance et prend en charge la suppression des fichiers inutiles afin de libérer de l’espace disque et de préserver un système plus réactif. Enfin, le VPN vient compléter l’ensemble pour chiffrer la connexion Internet et en masquer l’adresse IP.

La suite sera déclinée en trois formules, selon les fonctions incluses. Essential comprendra l’antivirus et le pare-feu, Advanced y ajoutera SmartClean, et Complete intégrera en plus le VPN. Le lancement est attendu dans les jours à venir, avec des abonnements proposés sur un ou deux ans pour 1, 3 ou 5 Mac.