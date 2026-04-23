Il existe 193 pays à travers la planète qui sont membres de l'ONU. Et plus d'une centaine d'entre eux auraient à leur disposition des logiciels-espions (spyware) capables de voler des informations dans des smartphones ou des ordinateurs, selon le National Cyber Security Centre du Royaume-Uni.

Selon un rapport de l'organe britannique de régulation du cyberespace, les barrières à l'entrée pour obtenir un spyware se sont en effet bien abaissées, raison principale pour laquelle le nombre d'États ayant accès à ces outils est passé, selon les estimations des services secrets britanniques, de 80 en 2023 à une centaine aujourd'hui.