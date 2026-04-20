Le cabinet allemand Cure53, spécialisé en tests de sécurité, a conduit en juin 2025 un test de pénétration de type "crystal-box". Ce dernier combine des tentatives d'intrusion actives et un accès complet au code source. Cela permet de confirmer si les failles théoriques détectées à la lecture du code sont réellement exploitables. Ils ont également mené un audit approfondi du code source sur deux semaines.

L'évaluation portait sur deux périmètres : l'application Android elle-même et Onionmasq, la couche réseau développée en Rust. C'est elle qui gère l'acheminement du trafic, la résolution DNS et la connexion au réseau Tor via Arti, l'implémentation moderne du protocole Tor.

Au total, 18 problèmes ont été recensés, mais seulement 4 constituent des vulnérabilités pouvant potentiellement être exploitées. Les auditeurs confirment l'absence de faille dans la mise en place du tunnel Tor et dans le routage du trafic. En revanche, ils ont analysé une validation insuffisante des données entrantes ainsi que des faiblesses dans la gestion du DNS. Concrètement, l'implémentation DNS d'Onionmasq ne dispose ni de limitation de débit ni d'expiration du cache. Concrètement, un attaquant pourrait donc saturer le résolveur de requêtes jusqu'à épuiser la mémoire système, et provoquer ainsi une interruption de service. Des problèmes similaires ont été identifiés en analysant des paquets TCP, où des données malformées pourraient consommer des ressources de façon excessive ou déclencher des comportements indéfinis.