Apple ne cherche pas à bloquer ici un malware en particulier, mais à enrayer la première étape de l’infection. Le principe des attaques ClickFix tient en peu de choses. Une fausse alerte, un message de vérification ou une consigne d’assistance pousse l’utilisateur ou l’utilisatrice à ouvrir le Terminal, puis à y coller une commande copiée depuis le web. L’attaque ne repose donc pas sur l’exploitation directe d’une faille du système, mais sur l’exécution volontaire d’une instruction présentée comme nécessaire pour rétablir une situation ou débloquer un accès.

Toute la force de la manœuvre repose sur l’illusion d’une action légitime et maîtrisée. La victime ne télécharge pas de fichier suspect au sens classique du terme et n’a pas non plus le sentiment de contourner les protections natives du système. C’est pourtant ce qu’elle fait, bien malgré elle, puisque la commande exécutée peut déclencher le téléchargement d’une charge utile, modifier des réglages sensibles et préparer le terrain pour une compromission plus durable.

Pour couper court à cette forme de manipulation, Apple a donc intégré au Terminal un avertissement chargé de suspendre le collage de commandes potentiellement malveillantes, de rappeler que des escrocs utilisent souvent ce type d’instructions pour tenter d’endommager un Mac ou de compromettre la vie privée de leur cible, et de permettre à l’utilisateur ou à l’utilisatrice d’abandonner ou de poursuivre malgré tout.